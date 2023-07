Comincia oggi la 51ª edizione del Pescara Jazz: tutti gli artisti in programma.

Ogni anno il Pescara Jazz torna più grande che mai!

La rassegna Jazz più antica d’Italia comincia oggi con il concerto di Damien Rice.

Il grande cantautore irlandese, reduce dal successo del recente tour in Italia tutto sold out, arriva nel capoluogo adriatico per portare il suo caratteristico ed unico stile musicale fatto di atmosfere delicate prevalentemente acustiche. I suoi album sono stati accolti sempre da un grande riscontro di critica e pubblico in tutto il mondo. Rice dunque non mancherà di stupire anche il pubblico del Pescara Jazz.

Sarà lui a inaugurare la 51ª edizione del Pescara Jazz che è stata presentata il mese scorso durante una conferenza stampa tenutasi presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara.

Un’edizione dai grandi nomi come la tradizione del festival pescarese vuole da sempre: saranno contemplati tutti i generi del Jazz e in cartellone sono previste anche persino incursioni nel mondo del Rock e del Progressive, visto che il festival ha fatto della contaminazione musicale una sua forte peculiarità negli ultimi anni, all’insegna del virtuosismo, dell’estro e dell’originalità.

Damien Rice, Roberto Gatto, Raffaele Casarano, Gabriele Mirabassi, Cristina Renzetti, Roberto Taufic, Cinzia Tedesco, Yellow Jackets, Dianne Reeves, Dee Dee Bridgewater meets Medit Orchestra conducted by Angelo Valori, Rita Marcotulli, Israel Varela & Ares Tavolazzi Trio, Louis Cole, Marcus Miller, The Manhattan Transfer, Snarky Puppy e Jethro Tull: questi i nomi presenti in cartellone per la 51ª edizione del Pescara Jazz.

Una manifestazione di altissima qualità sotto il profilo musicale resa possibile grazie all’intenso lavoro svolto dal direttore artistico Angelo Valori e al supporto di vari enti e sponsor.

Eventi come questo sono importanti e fondamentali per la città di Pescara, visto l’indotto turistico ed economico che portano, ma anche per tutto il resto del territorio abruzzese, essendo un volano perfetto per la visibilità e promozione della regione Abruzzo. Negli anni si è riscontrata infatti una forte presenza di pubblico da fuori regione e dall’estero per assistere ai concerti in cartellone.

Non a caso, infatti, le strutture ricettive segnano il sold out durante tutto il periodo della rassegna.

Ricordiamo che nelle precedenti edizioni di Pescara Jazz si sono esibiti artisti del calibro di Bill Evans, Gerry Mulligan, Ella Fitzgerald, Keith Jarrett, Miles Davis e in tempi più recenti persino il premio nobel Bob Dylan, Tracy Chapman, Simple Minds, Burt Bacharach, Simply Red, Chick Corea e fra gli italiani Stefano Bollani.

Qui di seguito il calendario, completo di nomi degli artisti e location, della 51° edizione di Pescara Jazz:

9 luglio 2023

Teatro d’Annunzio

Damien Rice

10 luglio 2023

Arena del Porto Turistico

Roberto Gatto

“Lifetime, La musica di Tony Williams”

Roberto Gatto, batteria; Alfonso Santimone, pianoforte, tastiere, elettronica; Marcello Allulli, sax; Umberto Fiorentino, chitarra; Pierpaolo Ranieri, basso elettrico

Raffaele Casarano

“Anì Live”

Raffaele Casarano, sax, elettronica; DJ Bonnot; Mirko Signorile, pianoforte; Alessandro Monteduro, percussioni; Marco D’ Orlando, batteria

11 luglio 2023

Arena del Porto Turistico

Gabriele Mirabassi, Cristina Renzetti, Roberto Taufic

“Attenzione col tubarone! Il Brasile degli italiani”

Gabriele Mirabassi, clarinetto; Roberto Taufic, chitarra; Cristina Renzetti, voce

Cinzia Tedesco “Donne tra Opera e Jazz”

Cinzia Tedesco: voce

Stefano Sabatini, pianoforte e arrangiamenti; Luca Pirozzi, contrabbasso; Pietro Iodice, batteria

Arrangiamento archi, Pino Jodice

Italian Contemporary Orchestra diretta da Antonella De Angelis

12 luglio 2023

Arena del Porto Turistico

Yellow Jackets

Bob Mintzer, sax; Russell Ferrante, piano; Dane Alderson, basso; Will Kennedy, batteria

13 luglio 2023

Teatro d’Annunzio

Dianne Reeves

Dianne Reeves, voce; John Beasley: pianoforte; Romero Lubambo, chitarra; Reuben Rogers: basso; Terreon Gully, batteria

14 luglio 2023

Teatro d’Annunzio

Dee Dee Bridgewater meets Medit Orchestra conducted by Angelo Valori

15 luglio 2023

Teatro d’Annunzio

Rita Marcotulli, Israel Varela & Ares Tavolazzi Trio

Rita Marcotulli, pianoforte; Ares Tavolazzi, contrabbasso; Israel Varela, batteria

Louis Cole

Louis Cole, batteria, voce; Petter Olofsson, basso; Israel Strom, tastiere; Genevieve Artadi, backing vocals

16 luglio 2023

Teatro d’Annunzio

Marcus Miller

Marcus Miller, basso; Anwar Marshall, batteria; Donald Hayes, sax; Xavier Gordon, tastiera; Russell Gunn, tromba

17 luglio 2023

Teatro d’Annunzio

The Manhattan Transfer “The Big Farewell Tour!”

27 luglio 2023

Teatro d’Annunzio

Snarky Puppy

31 luglio 2023

Teatro d’Annunzio

Jethro Tull

Biglietterie e info point

Il botteghino del Teatro D’Annunzio (Lungomare C. Colombo 122) è aperto tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00 (escluso festivi, tel: 3429549562), e la sera degli spettacoli anche dalle ore 20:00 in poi. I biglietti sono inoltre disponibili online sui circuiti Ciaotickets e TicketOne e nei relativi punti vendita.

Potwte inoltre trovare sul sito www.entemanifestazionipescaresi.com, sulle pagine Facebook e Instagram, approfondimenti, immagini e curiosità sul programma intero della manifestazione.