MATTEO SICA, 400 COLPI è il nuovo brano del Pop-Poeta romano

Matteo Sica, il Pop-Poeta romano, è fuori con il nuovo brano 400 COLPI. Un singolo che “spara” dritto al cuore ispirato al toccante film di Truffaut, anche nei contenuti visual, in cui l’artista ne ha rievocato delle scene. Con 400 Colpi, dedicato al cinema, si chiude la triade di brani dedicati al mondo delle arti, iniziata con Occhi Catarifrangenti ispirato ai fumetti e seguita da Chiaro di Monet ispirata alla pittura. Un mood “artistico”, quello di Matteo Sica, di rappresentare l’amore nelle sue sfumature, mantenendo sempre il suo stile triste o sad per dirla alla GenZ.

Ormai consolidato il team artistico con il producer internazionale MiCam e con la produzione dell’etichetta discografica LaLa LABEL, che sta lanciando brani di puro cantautorato, ed affiancata, per la distribuzione di questo brano, dalla Orangle Publishing.

Per 400 Colpi il mix e mastering sono stati curati alle sagge mani di Gianluca Veronal presso lo studio Attitude di Milano.

Ciao Matteo e benvenuto nella nostra testata.

400 colpi è anche il titolo di un noto film: è una coincidenza?

“No, è assolutamente voluto: 400 colpi è ispirato al film di Truffaut, chi mi segue sa che studio cinematografia, ed anche nei visual ci sono dei riferimenti a delle scene del film. Il testo del brano sono dei fermo immagine di un film interiore: il momento in cui l’amore ti fa perdere il fiato squassando lo stomaco, ti fa impazzire la mente di gioia e felicità, ti distrugge gli occhi quanto ti spacca il cuore. E ti rendi conto di quanto ogni singola azione sia unica se la fai con la persona che ami. Lasciare andare ciò che si ama fa male, ma è la scelta più nobile che si possa fare. A volte si è sicuri di averlo superato ma poi il pensiero di quella persona torna in testa come un tarlo. 400 Colpi è la ricerca del mare, delle infinite possibilità, della libertà, della tranquillità che finalmente ti farà stare meglio”.

Dall’ascolto anche dei precedenti brani ci sembra che ti stia mettendo sempre più a nudo.

“Si, è un po’ il senso di fare musica ed, in generale, di fare arte. La sincerità ed il saper esprimere il proprio sentire è un percorso in cui molti noi giovani abbiamo delle difficoltà. Non è semplice mostrarsi, con molta semplicità, per quelli che si è e per come si è. A volte sembra che ridiamo e scherziamo, ma dentro abbiamo il grigiore di quell’amore irrisolto, del giudizio degli altri, di sentici incompleti ed inadatti. Negli ultimi anni queste tematiche stanno uscendo fuori ed inizia ad esserci meno pudore nel mostrarsi nel proprio modo di essere. Per me la musica e la mia musica mi stà facendo da terapia, e spero che possa essere utile anche ad altre persone che vivono questo grigiore interiore”

So che hai aspettato l’uscita del brano un po’ in stile Capodanno.

“Si abbiamo fatto un release party un po’ diverso dal solito proprio la notte tra il 15 ed il 16 giugno. Con la collaborazione di Takabisha abbiamo fatto un live, al Knock di Roma, in cui ho riproposto, in versione acustica molti dei miei brani e, con la conduzione di Andrea Pasqualini di Radio Kaos Italy, abbiamo ripercorso alcuni momenti ed aneddoti della mia carriera artistica. Poco prima della mezzanotte ho fatto ascoltare il nuovo brano chitarra e voce, per poi aspettare insieme che uscisse su Spotify ed ascoltarlo dal digital store in versione official. Un bel momento di condivisione con chi mi ama, mi apprezza e mi segue.”

Ma nella vita c’è qualcuno che ti fa battere questi 400 colpi al cuore?

“Beh, l’ho detto nell’intervista con Andrea durante il release party … ho una crash da tipo cinque anni. Noi ci siamo spostati poco dal punto di partenza, ma mi ha dato ispirazione per scrivere un botto di canzoni. E che vuoi farci, la vita a volte va così!”

Visual e foto sono ad opera di Andrew Superview

Artwork di Simone Pardi Design

Distribuzione Orangle Publishing / Ingrooves

Bio Breve Matteo Sica: cantautore pop classe 1998. A maggio 2022 vince il premio del pubblico al Play Music Stop Violence a piazza del Popolo, con Per Tutte le Volte, brano già selezionato da MTV-New Generation e da e per altre riviste specializzate. A fine 2022 escono Occhi Catarifrangenti e Chiaro di Monet, quest’ultimo presentato su Rai2 a “E viva il Videobox”, primi due singoli della trilogia di brani ispirati al mondo delle arti visive. L’estate 2022 è stata la stagione del brano Ruggine ft. D’Art, a cui è seguita la versione remix. Nel 2021 è fuori con il suo Ep d’esordio Nel Paese di Balocchi che ottiene oltre 500.000 streams su Spotify. Nel 2020 presenta in anteprima il singolo Traffico su Viva Rai Play ed è finalista al contest di Aw Lab della Sony, come artista selezionato da Madame ed Ensy. Nel 2018 vince il Deejay on Stage, contest di Radio Deejay, che gli ha permesso di esibirsi al Deejay On Ice per la festa del Capodanno.

