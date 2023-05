Gabriele Masala: le nuove canzoni scritte da Enrico Ruggeri

Gabriele Masala torna in studio e ci regala un nuovo disco dal titolo “Avevamo ragione”. Disco di inediti, liriche scritte dall’amico e collega Enrico Ruggeri.

Un valore aggiunto, quello della firma di un gigante come Enrico Ruggeri, che naturalmente sposta e di tanto il focus mediatico dell’opera. “Avevamo ragione” è certamente un disco di grande mestiere, dal suono pulito e dalla forma decisa, pop, equilibrata. Nessuno scossone di ricerca e di nuove tecnologie, siamo a pieno diritto dentro lo stilema della canzone leggera italiana… una strategia delicatissima per la liquidità che siamo abituati a vedere oggi… scelta artistica che forse attribuisce a Gabriele Masala il peso di una responsabilità che non gli è dovuto e, quindi, un ruolo decentrato dal suo nome e dal suo stesso disco. Tema delicatissimo che però non deve distoglierci dall’opera: da oggi in rete anche il nuovo video del singolo “Noi due”, forse uno dei momenti topici di tutto l’ascolto. Eleganza, delicatezza, sensibilità. Si prenda questo istante come scusa buona per centrare di nuovo la luce sul vero soggetto di tutta al storia…

Assieme ad Enrico Ruggeri: inevitabile non chiederti come si finisce tra le mani di un artista simile…?

È stato un naturale corso degli eventi. Mi sono avvicinato a lui da giovane ammiratore a metà degli anni ’90 e ci siamo ritrovati amici dopo

decine e decide di suoi concerti. Enrico conosce la discografia che ho prodotto negli ultimi 20 anni ed ha deciso di dare il suo apporto creativo al mio percorso musicale e per questo gli sono infinitamente grato e debitore.

In che momento della tua carriera senti di essere arrivato? Questa collaborazione testimonia qualcosa in merito?

L’anno prossimo festeggerò il ventesimo anno dall’uscita del mio primo album e mi ero ripromesso di pubblicarne 10, ci sono praticamente

riuscito (col lavoro celebrativo che vedrà la luce nel 2024 e a cui sto già lavorando). Direi che mi trovo nella fase dei bilanci, ho scritto

tanto e pubblicato tanto (anche tre romanzi gialli) ed ho ancora molta fame e non sono minimamente sazio, scrivere e comporre sono una

necessità.

“NOI DUE” – GUARDA IL VIDEO UFFICIALE

In programma un altro video? Interessante la scelta di fa cantare Ruggeri dentro un quadro…

Si, è appena uscito il nuovo singolo con annesso il video del brano “Noi due”, sempre scritto con Ruoge. Nel video di “Avevamo ragione” mi

piaceva l’idea che Enrico si manifestasse come uno spirito colto, irriverente e provocatorio; siccome nelle migliori tradizioni letterarie

questo avviene tramite uno specchio, ho pensato di riproporre l’idea e ad Enrico è piaciuta molto.

E dal vivo l’avete portato assieme?

Spero che questa estate ci sia l’opportunità di poter proporre qualcosa dal vivo insieme a lui, non mettiamo limiti alla provvidenza.

“AVEVAMO RAGIONE” – ASCOLTA IL DISCO on SPOTIFY