Cris Tyler: un rap di cemento e di periferia romanza

Ecco il nuovo disco di Cris Tyler. Dopo 10 anni torna con “Numero 10″. In rete il video ufficiale

Disco che significa un nuovo inizio probabilmente e dentro la sua tracklist c’è il sentimento di chi alla vita chiede anche un lungo rendiconto. Esce per Advice Music il nuovo disco di Cristian Talarico aka Cris Tyler, un lavoro titolato “Numero 10″ che a quanto pare denuncia l’insofferenza di tener legata una passione, i tanti risvolti di vita privata raccolti negli anni e il suono che preme alle tempie e al cuore. Si sente tanto romanticismo nell’approccio e nella rabbia che costella i bordi di questo lavoro. Si sente il “sentimento”… è un disco che all’impronta si presenta matematico e anche esteticamente infantile, c’è da dirlo, ma è nella sua esperienza che dimostra ben altro. E noi come al solito indaghiamo…

“Numero 10” è un gran bel titolo: mi ricorda un poco – in senso assai laterale – il concept di Tiziano Ferro “Alla mia età”… si parla di un compendio generazionale di se… o sbaglio?

È’ un titolo che ha più significati: il 10 è un numero che mi è sempre piaciuto, inoltre rappresenta il periodo in cui sono stato fermo coi miei progetti musicali e poi richiama una citazione calcistica del top player. È un disco che parla molto di me, soprattutto di come sono maturato in questi 10 anni di silenzio.

Un disco per riguardare la tua vita? O per esorcizzarne i lati oscuri?

In primis sentivo che era passato troppo tempo dall’ultimo mio progetto, e avevo davvero voglia di farmi sentire e dire la mia. E pio, perché no, anche per esorcizzare un po’ qualche brutto periodo della mia vita. Scrivere una canzone è sempre stato il mio modo preferito per sfogarmi.

GUARDA IL VIDEO UFFICIALE del SINGOLO “IN ALTO MARE”

Un disco di guarigione anche? Cosa hai provato nel produrlo e nel vederlo realizzato poi?

È stata una bellissima sensazione, dall’inizio (in fase di scrittura testi) alla fine (una volta registrati i brani e masterizzati). È sempre bello poi riascoltarsi e farsi ascoltare nelle casse di qualsiasi dispositivo. Per me poi è come una droga, nel senso che finisco un pezzo e ho già voglia di farne un altro.

Il calcio a cosa allude? Alla vittoria o alla sconfitta?

La mia idea era sicuramente quello di alludere alla vittoria, proprio come messaggio positivo e di speranza. Ovvero di rialzarsi dopo una cocente sconfitta e di puntare sempre più in alto possibile, senza porsi dei limiti, andando dritti verso gli obbiettivi che ci si pone.

E per te, per Cris Tyler, nella vita cosa conta?

Bè Cris Tyler è parte di me. Anzi, tengo a precisare che quello che vive e prova Cristian nella vita reale, viene raccontato senza filtri e senza montature da Cris Tyler come artista, non ci sono alterazioni. E per me conta tanto essere trasparente nei miei brani, perché ogni volta che scrivo un testo è come se mettessi a nudo i miei pensieri senza filtri.

