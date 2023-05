Omy Sugar: in radio con “You and I”

Il nuovo singolo di Omy Sugar è ancora hit in radio.

Eccolo il nuovo singolo di Omy Sugar: in radio e dentro tutti i canali digitali troviamo “You and I” il nuovissimo singolo dai toni pop dance. Una montagna russa di melodie vocali cambi di atmosfere, giochi di parole anglofoni che ci narrano di intese di sguardi, affinità mentali, flirt, della complicità tra due sessi che si scelgono tra mille. Oggi i giovani ricercano in disco o in club queste dinamiche, che tuttavia non sono altro che un retaggio ancestrale di feste tribali, celebrazioni e danze, corteggiamenti. È così da sempre. Quindi se sentite la canzone, non esitate a “provarci”, che la magia abbia inizio…

Omy Sugar è un ragazzo anonimo che in silenzio, piano piano si sta facendo notare sottotraccia.

Classe 91, non si sa molto di lui e non si conosce tanto, se non qualche vecchia produzione di successo a livello locale e qualche vecchia notizia. Preferisce mantenere un basso profilo e coltivare un alone di mistero. Tuttavia, la sua musica non sta passando inosservata, basta un solo ascolto per capire che si ha a che fare con qualcosa di molto particolare.