Diorhà presenta il brano RIVOLUZIONE in anteprima alla biblioteca provinciale di Foggia

Il brano RIVOLUZIONE della cantautrice Diorhà con la collaborazione, nell’insolita veste di producer, di Roberta Giallo, sarà presentato in anteprima esclusiva l’8 marzo, giorno della festa della donna, presso la Magna Capitana Biblioteca di Foggia nello spazio Writers. Alla conduzione ci sarà Luisa Migliaccio, con la presenza della label manager Sara Lauricella, il fotografo che ha seguito il progetto Domenico Maddaloni e diverse associazioni e personaggi del mondo del sociale e dello spettacolo e dell’arte. Per la realizzazione dell’evento si ringraziano gli sponsor e media partners: La Suite Moda, Anna Patetta hair style, MintVanilla flowers design, e Radio R102.ch che seguirà l’evento da Zurigo, IMusicFun per gli speciali, Italian Music News per la comunicazione e #differevent per aver abbracciato il progetto.

Durante la presentazione-evento saranno illustrate la nascita ma anche i significati di Rivoluzione, che uscirà su tutti i digital stores il 10 marzo. Il titolo è già emblema del significato del brano ma contiene in sé un’accezione tutta femminile. La Rivoluzione che canta non è quella dura e gridata anzi quasi sottovoce, come una presa d’atto nel guardarsi allo specchio e ri-conoscere la propria essenza. Una consapevolezza di se stessi come punto da cui partire per mettere a posto i pezzetti della propria personalità e della propria vita. Il brano vede la collaborazione della cantautrice Roberta Giallo qui nell’inusuale veste di producer e direttrice artistica. La scelta non è stata casuale: l’ispirazione di Rivoluzione è nata “sotto i portici del centro” di Bologna, città dove Diorhà si trovava per partecipare ad ORI, il concorso per cantautrici ideato e voluto dalla Giallo. E’ stato in quel momento di serenità che, tornando in albergo, Diorhà ha scritto di getto la sua Rivoluzione. A chiudere poi il cerchio è stata pochi giorni dopo, la discografica di LaLa LABEL, che avendo già intenzione di collaborare con la Giallo e conoscendo la genesi del brano ha voluto che si creasse questa triangolazione femminile.

” E se la vera Rivoluzione fosse quella di tornare a se stessi? Riscoprire che sotto opprimenti strati, siamo fatti ancora di unicità e bellezza?” (Diorhà)

E così Bologna divenne anche la città in cui l brano è stato registrato e masterizzato, nei rinomati studi Fonoprint con il prezioso apporto del musicista Enrico Dolcetto.

Una vera e propria Rivoluzione di tre donne che vivono ed amano la musica di contenuto, che portano avanti i loro punti di vista con grazia e fermezza, con la serenità della loro convinzione e che vogliono condividere il proprio pensiero musicale con tutti gli altri.

Ph cover : Domenico Maddaloni

Artwork: @fran__frances