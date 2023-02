Eri con me – Alice canta Battiato ad Ancona

Eri con me – Alice canta Battiato live con Carlo Guaitoli al pianoforte e Chiara Trentin al violoncello venerdì 28 aprile 2023 presso il Teatro delle Muse ad Ancona.

Alice si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso, attraverso il suo nuovo album “Eri con me” uscito lo scorso 25 novembre.

Da marzo 2023 riparte il tour con alcune novità sia nella scaletta che nella formazione arricchita dal violoncello. Eri con me Alice canta Battiato farà tappa al Teatro delle Muse di Ancona venerdì 28 aprile 2023.

Eri con me – Alice canta Battiato presso il Teatro delle Muse ad Ancona venerdì 28 aprile 2023 – i biglietti

I biglietti sono già in vendita on line sui circuiti TicketOne ( www.ticketone.it ), Ciaotickets ( www.ciaotickets.com ) e Vivaticket, nelle prevendite abituali autorizzate TicketOne ( https://www.ticketone.it/help/outlets/ ) e Ciaotickets ( https://www.ciaotickets.com/punti-vendita ) e presso la biglietteria del teatro (071.52525).

Questi i prezzi:

Poltronissima 57,50 €

Poltrona 46 €

I galleria 38 €

II galleria 34,50 €

III galleria 28,75 €

I ordine di palchi 57,50 €

II ordine di palchi 46 €

III ordine di palchi 38 €

Il concerto è organizzato da Alhena Entertainment Srl, prodotto e distribuito da Imarts.

Il disco

Eri con me è stato pubblicato in versione CD e doppio vinile “Eri con me” (ARECIBO/ BMG) e contiene sedici canzoni di Franco Battiato, registrato in studio con Carlo Guaitoli (pianoforte, direzione) e I Solisti Filarmonici Italiani.

Questo progetto vede le sue radici nella collaborazione artistica tra Alice e Franco Battiato iniziata nel 1980 con il singolo “Il vento caldo dell’estate” e l’album “Capo Nord”. Con “Gioielli rubati ” del 1985, per la prima volta Alice ha interpretato canzoni di Battiato non scritte per lei, poi per molti anni e in molti progetti discografici ha ripreso il suo abituale ruolo di cantautrice fino al 2003, in cui viene pubblicato “Viaggio in Italia“, un album di sole cover dedicato a grandi autori italiani; qui le canzoni di Battiato presenti erano due, ma nei concerti che seguirono aumentarono sempre più, per il rinnovato piacere di Alice nell’interpretare le sue composizioni. In seguito ci saranno altre collaborazioni tra Alice e Franco Battiato, come per l’album “Samsara” con “Eri con me” del 2012 e per l’album “Weekend” con “Veleni” del 2014.

Nel 2016 arrivò anche l’occasione del lunghissimo straordinario tour insieme “Battiato e Alice“.

Nel 2020 inizia il tour “Alice Canta Battiato” tuttora in corso, insieme a Carlo Guaitoli, pianista e direttore d’orchestra, già speciale collaboratore di Battiato stesso per oltre vent’anni. Al tour hanno partecipato molti ensemble, in particolare i Solisti Filarmonici Italiani, che sono stati coinvolti anche nella registrazione in studio dell’album “Eri con me“.

“Eri con me” è il primo album di Alice pubblicato da BMG.

La Produzione esecutiva dell’album è di Francesco Cattini/Elisa Sitta IMARTS.

Management Francesco Cattini IMARTS.

Quest’anno Alice ha ricevuto il Premio Tenco 2022 alla Carriera.

