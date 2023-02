Simone Maccabiani: lanciamo il singolo “Cambiamento climatico”

In rete anche con una clip home-made. L’importanza della tutela dell’ambiente. Una canzone sociale.

Eccolo il nuovo singolo di Simone Maccabiani. La semplicità impera sovrana come anche l’importanza del tema che tratta: parliamo di “Cambiamento climatico”, come dice il titolo stesso. E il cantautore bresciano lo fa dentro una ballad di natura, con una clip girata a mano in posti da preservare…

“CAMBIAMENTO CLIMATICO” – GUARDA IL VIDEO UFFICIALE

Succedono molte cose e sentiamo parlare di ghiacciai che si sciolgono, clima sempre più malato, di specie animali che stanno soffrendo il cambiamento che tutto comporta e tante ingiustizie che il pianeta si trova a subire. La natura, che è il dono più bello che abbiamo, viene sempre di più danneggiata dai tanti inquinamenti, con la preoccupazione che la Terra è il nostro oggi e bisognerebbe proteggerla per il nostro domani. A volte forse penso che sia troppo, ma mi convinco che posto più bello di così non c’è e oggi il nostro pianeta grida aiuto più che mai. Si pensa a popolare altri pianeti, si pensa solo alle grandezze, le nostre meraviglie si stanno ammalando e alcuni dei doni più grandi della terra si stanno perdendo. Tutto attorno a noi ci parla chiaro con il linguaggio di un cambiamento.

“CAMBIAMENTO CLIMATICO” – ASCOLTALO on SPOTIFY

Nato a Gavardo in provincia di Brescia nel 1989, la sua passione per la musica la sente nascere quando da bambino in auto con suo papà ascoltava sempre le musicassette dei grandi Pooh, a 10 anni nel 1999 sentendo una loro canzone in tv si innamora completamente della musica e decide di iniziare a prendere lezioni di chitarra, che ai tempi delle medie gli riempiva sempre le giornate e gli toglieva sempre la voglia di studiare e fare i compiti perché l’amore per la musica era più grande, non c’era altra aspirazione per lui.

Le scuole medie finiscono, frequenta un triennio di formazione professionale e a 16 anni comincia a lavorare, non riesce più a seguire le lezioni di chitarra ma cerca di non abbandonare la musica, inizia in quei tempi a scrivere i primi testi, nel tempo poi cominciando a musicarli, nel 2015 ha fatto fare i suoi primi arrangiamenti a dei brani che nel 2017 sono stati messi sotto edizione da un editore ed hanno avuto delle rotazioni radiofoniche.

Nel 2021 ha avuto l’idea di “Cambiamento climatico” iniziata con le prime parole nel 2007 presa e abbandonata più volte negli anni e rifatta in più versioni fino a trovare quella di oggi, con cui ha piacere di provare a far sentire al pubblico.