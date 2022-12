Kool & The Gang: sono tornati. Nuovo singolo e nuovo disco

Tornano i leggendari Kool & The Gang. È tempo di un nuovo singolo in tutte le radio e un nuovo disco in arrivo nel 2023.

Si intitola “Let’s Party” il nuovissimo singolo dei leggendari Kool & The Gang. Un ritorno in grande stile che promette quel cocktail che conosciamo da sempre: un’amalgama intelligente di “fuoco” da discoteca contemporanea mescolato con elementi classici della band, incluso il caratteristico riff di chitarra di “Get Down on It” e le mistiche melodie sintetizzate di “Summer Madness”. Lo storico fondatore George “Funky” Brown in collaborazione questa volta con la giovane cantante e hitmaker Sha Sha Jones per un singolo come “Let’s Party” su tutte le radio e in rete con un bel video ufficiale. E non contenti di questo vi diciamo che nel 2023 arriverà il nuovo disco di inediti dei Kool & The Gang dal titolo emblematico: “People Just Want to Have Fun”.

“LET’S PARTY” – GUARDA IL VIDEO UFFICIALE

Il messaggio del singolo, così come di tutto l’album, vuole essere un’esortazione alla speranza e al ritorno alla “frivolezza” in un periodo storico duro e particolare come quello attuale: “Le persone in tutto il mondo, ora più che mai, hanno un profondo bisogno di positività, di evasione… di vivere le gioie intrinseche della vita. Sarà sempre nostro onore e piacere poter offrire questo alle persone, nella nostra maniera speciale e in continua evoluzione” (George Brown)

Good vibes and happiness quindi… i Kool & The Gang promettono di contribuire all’energia cosmica con il loro prossimo album “People Just Want to Have Fun”!!!

“LET’S PARTY” – ASCOLTALO su SPOTIFY