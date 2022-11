Enrico Ruggeri: voce al nuovo singolo dal titolo “Non sparate al cantante”

Un nuovo singolo dal titolo “Non sparate al cantante” estratto dal suo ultimo disco “La Rivoluzione”. In rete il video ufficiale.

Ancora voce all’ultimo disco di Enrico Ruggeri dal titolo “La Rivoluzione” uscito a Marzo del 2022. Un altro estratto scelto dal grande successo ricevuto dal vivo in scena per il suo ultimo tour estivo. A furor di popolo eccovi veder sbarcare in rete “Non sparate al cantante”, brano scritto in collaborazione con Massimo Bigi che mostra spiccate sonorità rock – wetsern (come tutto il disco in fondo) e che portano in scena una storia: un misterioso personaggio è oggetto di una sparatoria nel suo locale, sul suo palcoscenico. È un musicista, vituperato da tempo e umiliato negli ultimi due anni, armato solo della sua voce e dei suoi suoni. In rete il video ufficiale (GUARDALO QUI) per la regia di Marcello Perego e Mehmet Gurkan.

“NON SAPRATE AL CANTANTE” – GUARDA IL VIDEO

Enrico Ruggeri è uno dei più raffinati e poliedrici artisti della scena nazionale. Ha pubblicato dal 1978 ad oggi 38 album, vendendo oltre 5 milioni di copie.

Primo a fare un tour con una grande orchestra, ha vinto due volte il Festival di Sanremo collezionando quattro premi della critica. Le sue canzoni sono state interpretate anche da artiste come Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Mina, Anna Oxa e da Gianni Morandi. Ha pubblicato dieci libri, l’ultimo dei quali è il best seller “Un gioco da ragazzi”. Dopo “Il falco e il gabbiano”, un programma di storytelling che ha incontrato i favori di pubblico e critica, ha condotto sette serate su Rai Uno con la fortunata serie “Una storia da cantare”. Su TikTok e Instagram racconta in pillole le sue lezioni sulla Storia della Musica tenute al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Il suo ultimo album in studio è “La Rivoluzione” uscito nel Marzo 2022 – ASCOLTALO QUI.