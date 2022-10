TheVerso: negli store arriva “Futuro Vintage”

Si intitola “Futuro Vintage” il nuovo disco di Luca Cicinelli in arte TheVerso. In rete il video ufficiale.

Un nuovo disco di inediti dal titolo emblematico “Futuro Vintage” per il cantautore romano Luca Cicinelli che ormai conosciamo con il moniker TheVerso. Potremmo ragionare a fondo sul come leggere le allusioni che ci regalano i tanti giochi di parole che arrivano sin dal primo sguardo, sin dal primo ascolto. Come nel video ufficiale del singolo “L’Universo” dentro cui l’allegoria dell’amore e della verità passa anche per un senso di emancipazione e di ricerca di altro. Il pop anni ’90 che si mescola con un fare rock in un disco pulito e coerente. Il titolo “Futuro Vintage” rispecchia così una sorta di “mission” dei brani dell’album e si presta anche a diverse interpretazioni: se da un lato un futuro vintage potrebbe essere una sorta di auspicio ad un ritorno di un certo tipo di gusto nel mainstream dall’altro il titolo del disco potrebbe alludere ad un cercare di guardarsi indietro per migliorare quello che ancora deve avvenire. Non a caso infatti il titolo dell’album è rappresentato in copertina da un astronauta sulla luna che suona una chitarra acustica, un’ immagine che attraverso la forza dell’immaginazione fonde una dimensione ultra-moderna con una più tradizionale.

“L’UNIVERSO” – OFFICIAL VIDEO

Luca Cicinelli nasce a Roma e si avvicina alla musica cominciando a suonare la chitarra a 11 anni: dall’età di 16 anni comincia a scrivere le prime canzoni. Da sempre influenzato dal britopop e dall’indie rock nel 2015 decide di intraprendere un progetto solista con il nome d’arte TheVerso che porta alla registrazione del suo primo disco in italiano dal titolo “Andate e Ritorni”. Seguono in questi anni diverse esibizioni dal vivo. Il 6 Aprile 2018 è uscito il suo primo album solista in inglese, dal titolo “Imperfect Symmetries”. I singoli Fireflies ed EndlessCorridor sono entrati nella top 100 della classifica radiofonica italiana dei brani indie più trasmessi in radio. Dal 2021 TheVerso comincia a pubblicare nuovi singoli in italiano: “L’Universo” è entrato nel 2022 nella top 50 dei singoli indie italiani più ascoltati sul web: il brano, insieme ad altri singoli, è contenuto in “Futuro Vintage”, terzo album del cantautore romano. Il suo nome d’arte è ispirato dal contrasto e dalla pluralità di significati della parola verso: il verso di un animale, molto istintuale, è infatti praticamente l’opposto del verso di una poesia, intellettuale. La musica di TheVerso ha queste due anime, un’ anima rock ed una più intimista.