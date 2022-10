Blu21: un disco figlio della pandemia, di rinascita e di normalità

Eccolo il disco dei Blu21, dove il pop incontra il suono digitale per tornare alla verità dei sentimenti. In rete il video ufficiale.

Un titolo come “Ricordami” non può che lasciar pensare subito a dinamiche umane, di empatia e di sostanziale semplicità. Tutto questo dalla penna e dal suono di Paolo Bottini e Sergio Guida, i BLU21 come ormai li conosciamo. Un disco che sa di quelle periferie notturne dell’adolescenza, di quegli amori narrati nei diari di scuola, di un tornare alle grandi nostalgie di quando la musica pop era firmata da progetti come 883 e tanto altro. Ma dentro c’è anche la maturità delle loro tante esperienze, un mestiere concreto che oggi tiene anche conto del futuro e del gusto formato di due artisti che sanno bene come rendere semplici e mai scontati i ricami di un disco. Un disco nato dalla distanza della pandemia e che oggi ci aspettiamo raccolga questa semina in un prossimo lavoro di maggiore prossimità.





LINK al VIDEO UFFICIALE

Cito testualmente la vostra presskit: un figlio del lockdown, scritto a distanza… ed ora che il lockdown è passato, mi chiedo, questo disco che nuovo valore assume?

È un disco nato durante il periodo del lockdown ,scritto a distanza ma non parla di esso . Quindi crediamo sia sempre attuale.

Pensiate di ricontestualizzare alcune canzoni? Oppure, ora che le restrizioni sono finite, dargli nuova vita, nuova forma?

No assolutamente no… però sicuramente verranno arrangiate in modo diverso per i live

Il futuro dei Blu 21? Nel senso: spesso quando mancano le restrizioni, la troppa facilità di fare le cose smorza alcune delle magie che le hanno rese possibili in passato. Non credete?

No stiamo scrivendo già del nuovo materiale per dare seguito a “Ricordami”



Che il suono dei Blu 21 torni anch’esso – come sta accadendo per molti dischi – in una forma embrionale quasi acustica?

La dimensione acustica o diciamo molto intima è quella a cui siamo più abituati ma non ci precludiamo nulla.

Esisterà un nuovo video dopo la title track?

Ci stavamo pensando , poi abbiamo deciso di non realizzarne altri

DISCO on SPOTIFY