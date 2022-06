“Mi Chico”, il singolo che inaugura il nuovo progetto musicale di Silvia Tirado

A pochi mesi dall’uscita del suo ultimo singolo, Silvia Tirado ci ha rilasciato un’intervista esclusiva in cui ha parlato del suo nuovo progetto musicale e di come “Mi Chico” rappresenti un nuovo inizio nella carriera della cantante italiana italo-dominicana.

Modella, Influencer e cantante molto seguita sui social Silvia ha anche ringraziato pubblicamente i suoi followers che la sostengono quotidianamente dimostrandole grande affetto.

Ciao Silvia! È finalmente uscito il tuo ultimo singolo “Mi Chico”, quanto ti senti legata personalmente a questa canzone?

“Ciao Dario, come ti avevo parlato in passato finalmente è uscito il mio nuovo singolo. Mi Chico é il frutto di una grande ricerca musicale che il producer manager Tony Massarutto,unitamente ai coautori della canzone Sasà Flauto,Regina Rogers e per la parte letteraria El Mendez (in collaborazione con Marcello Pellitteri) unitamente a tutto il team operativo, ha saputo trarre dal mio animo le sensazioni e i miei gusti musicali, capendo le mie origini dominicane. Questo brano, scritto su misura per me, dal sapore latino, fresco, gioioso, ma nello stesso tempo graffiante, mi rappresenta molto ed è l’inizio di una mia crescita musicale.”

Con “Mi Chico” possiamo definire ufficialmente iniziato il tuo progetto musicale di cui ci avevi parlato in passato?

“Si Dario, Mi Chico” è la canzone di apertura a questo nuovo progetto musicale che mi vede lontano dal genere elettronico dei miei precedenti lavori a suon di auto tune… e ora proiettata verso un genere dove le 3 parole chiave sono: ritmo, melodia e grinta. Il tutto accompagnato da un attento lavoro visuale curato dal videomaker Emanuel Lo. Chiaramente ho tanto da studiare ma pian piano e seguendo i consigli di chi ha esperienza e conosce molto bene il panorama della musica internazionale, cercherò di dare sempre di più.”

Sei sempre più attiva sui social e stai ottenendo sempre più riscontri tra i tuoi followers; quanto ti definisci ad oggi un’influencer?

“Come detto cerco di fare sempre di più e sono molto contenta che questa canzone piaccia e stiano salendo i miei follower e la mia posizione. Fare l’influencer è un lavoro che mi affascina perchè mi fa interfacciare con persone che ti seguono e mi apprezzano ma è anche una grande responsabilità sopratutto in quello che trasmetto a loro.”

Ma se ti chiedessi cos’è per te l’amore, cosa risponderesti?

“Per me l’amore è la risposta a tutto e se c’è questo si affronta ogni cosa, senza l’amore, meglio cambiare strada. Quando sei innamorato vedi tutto in un altro modo e proprio questa canzone vuole essere un augurio a tutti di lasciarsi andare all’amore dimenticando il passato negativo e gli egoismi che affligono la nostra esistenza. L’ amore è universale: Love is the answer”

“Mi chico” sta avendo un grande successo, potrebbe secondo te diventare la hit dell’estate?

“Grazie a Dio sono affiancata da producers creativi che credono molto in questo progetto e hanno creato una canzone che ha tutti i requisiti per divenirne una hit, e, lo spero tanto. Non essendo però una big, capisco bene le difficoltà che si incontrano nel farsi spazio,ma sono molto fiduciosa.”

a cura di Dario De Fenu