Franky Selector: il tour Italiano dal 15 Aprile.

Proveniente da un background familiare misto culturale e cresciuto in Florida, il polistrumentista Franky Selector è stato esposto in giovane età a molti stili musicali differenti: la vasta collezione di dischi jazz e classici di suo padre, i pattinatori da spiaggia Funk-Boogie/Afro-cubani degli Anni ’70 o la predilezione di sua madre per la “Chanson Francaise” hanno tutti contribuito alla sua formazione musicale. Le lezioni di pianoforte all’età di 5 anni e varie garage band nella sua adolescenza hanno poi sviluppato il suo gusto per il palco e le esibizioni dal vivo.

A metà degli anni ’90 fonda la band Skyjuice di Montreal, condividendo il palco con Ben Harper, The Herbaliser, The Groove Collective, The Band, Charlie Creed-Miles in vari festival di alto profilo. La band trascorse un paio d’anni a New York City dove l’allora manager, Mathieu Bitton (Lenny Kravitz, Prince, Quincey Jones, ecc.) li firmò per la sua etichetta Dream Factory Records.

Come solista vanta partecipazioni ad importanti eventi e festival, tra cui CMW, Montreal International Jazz Festival, Festival Orientalys e Trouville Off-Courts Short Film Festival in Normandia, oltre la pubblicazione di due album “Under The Midnight Sun” e “Never Better”.