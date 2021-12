Vea: un nuovo video per “Sei chi non sei”.

Si intitola “L’esatta combinazione” il nuovo singolo di Valeria Angelotti, aka Vea.

Un nuovo estratto da un disco davvero prezioso. Si intitola “Sei chi non sei” ed è a firma di Valeria Angelotti aka Vea. Qualità di produzione nei suoni che sanno come cercare personalità, ma anche nel potere immaginifico dei suoi videoclip… Ecco quindi “L’esatta combinazione”, irriverente, leggero, parossistico in qualche misura. Un nuovo singolo che ancora una volta mette al centro di tutto se stessi, la propria natura, la propria identità. La canzone d’autore nella sua dimensione Indie, digitale… ma anche tanto umana.

Qual è per Vea l’esatta combinazione delle cose?

Per cominciare dico sempre che “esatta” non equivale a “giusta”, per cui è un po’ come il famoso “qui e ora”: una persona o un evento della vita, sono quello che sono per un insieme di elementi che non potrebbero essere altri. Riconoscere “L’esatta combinazione” di se stessi è un momento in cui molli tutte le zavorre e ti concentri solo sui tuoi tasselli, dando loro il giusto valore.

Che bel suono che hai trovato per questo disco… Come ci hai lavorato?

Con l’immaginazione e la voglia di giocare e sperimentare insieme a Cali Low, un giovane produttore torinese, col quale c’è stata da subito una grande intesa è che ha dato una nuova vita alla mia voce!

Per Vea le soluzioni migliori sono quelle che arrivano dal caso o dalla misurazione industriale, precisa e decisa al tavolino?

Di solito è un bel mix. Da buona Vergine di Settembre, amo profondamente programmare, avere tutto sotto controllo per rispondere alle esigenze dell’industria nel mio cervello. Il caso può intervenire strada facendo, determinando nuove vie, esiti e soluzioni, ma deve per forza essere tutto guardato dall’alto del tavolino che ti fa da ripiano.

Ti chiedo questo perché i tuoi video sono sempre gustosi e ben realizzati. Come nascono? Sicuramente non dal caso…

Nascono dalle idee, dall’immaginazione e dalla sinergia con le persone. Girare un video è l’occasione di realizzare un’altra opera artistica e mi ci lancio a capofitto! Mi diverto, mi esalto e mi emoziono. Credo in ogni angolino di quello che faccio, per questo è tutto curato con amore e attenzione

Una produzione così ricca, così lavorata, così costosa immagino… come trova spazio ed energia per sostenersi in questo tempo liquido?

Bella domanda! La risposta vera è che sono prosciugata: non ho più energie, non ho più soldi e tutto questo rischia di farti perdere anche il contatto con le persone. Però, come dicevo poco fa, ci credo e non posso fare altrimenti. Sicuramente non è più tempo per me di pensare di far parte delle logiche dei numeri e della falsa popolarità. Non ho alcuna intenzione di cercare di capire come spopolare con qualche minchiata social, perdendo di vista la musica, che per me è la sola cosa che conta: l’obiettivo per me non è far successo, ma scrivere album sempre più belli. Penso che alla lunga, questa scelta mi ripagherà. Intanto sarò invecchiata, ma sempre fedele a me stessa, sempre fedele alla musica.

https://www.youtube.com/watch?v=9nq-lh1zJ34