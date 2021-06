Stasera a Castelraimondo al Lanciano Forum il debutto del tour di Silvia Mezzanotte e Marco Marrale.

Entrambi hanno fatto parte dei Matia Bazar (in periodi diversi), il secondo ne è stato addirittura uno dei fondatori. Entrambi sono fra le voci più belle dell’Italia musicale.

Stasera a Castelraimondo Silvia Mezzanotte e Marco Marrale – i dettagli

Da circa una settimana sono nelle Marche impegnati nelle prove di questo tour che si preannuncia fra i più importanti dell’intera stagione estiva. “Qui nelle Marche abbiamo trascorso, per le prove, una settimana di emozioni! Siamo due anime che vibrano all’unisono”. Le Marche si confermano una regione ospitale, fra le più belle d’Italia.

Le dichiarazioni di Renzo Marinelli, consigliere regionale Regione Marche

Queste le parole di Renzo Marinelli, consigliere regionale Regione Marche (nella foto con i due artisti): «A Carlo Marrale il benvenuto a Castelraimondo, a Silvia Mezzanotte il bentornata. Con Silvia ci conosciamo da tempo e di lei ricordiamo le sue doti umane, per essere sempre stata disponibile con la comunità e le scuole. Siamo contenti che entrambe hanno deciso di partire proprio da Castelraimondo per il loro primo tour insieme. L’augurio è che partire da qui porti a loro un grande successo in tutta Italia e nel mondo».

Silvia Mezzanotte e Marco Marrale hanno inoltre incontrato la stampa e hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Le dichiarazioni di Silvia Mezzanotte

«La settimana marchigiana sta andando alla grande! Non avevo dubbi su questo… è la quarta volta che vengo qui a Castelraimondo: e se torno qui ci sarà un motivo, anzi due, sono innamorata e mi accolgono sempre con grande affetto, calore e devozione. Sono particolarmente felice di essere nelle Marche, anche per una questione scaramantica …ho fatto sempre spettacoli belli che sono poi stati fortunati, e a maggior ragione mi piace tornare! – ha raccontato Silvia Mezzanotte durante un incontro con la stampa al ristorante Tre Stelle di Castelraimondo – Sono molto legata a questi posti, per il cibo, il vino, la natura. Un contesto rilassante che permette di lavorare veramente in maniera straordinaria. Abbiamo lavorato molto bene al Lanciano Forum e stiamo mettendo a punto uno spettacolo che ci permetterà di girare l’Italia con grande gioia e grande serenità».

Le dichiarazioni di Carlo Marrale

Sulla stessa linea d’onda Carlo Marrale. «Le prove stanno proseguendo ottimamente e stiamo mangiando benissimo grazie alla cucina marchigiana rinomata in tutta Italia. L’emozione c’è perché non calco palcoscenici da tempo e ultimamente suonavo da solo o al massimo con un quartetto, e quindi ritrovarmi a salire su un palcoscenico con Silvia Mezzanotte è un’emozione che non avrei mai pensato. Infatti non molti sanno che sono stato lo scopritore di Silvia, ascoltandola dissi “lei potrebbe essere perfetta per i Matia Bazar!”. Non c’è però mai stata occasione di lavorare insieme per il gruppo, ma evidentemente era scritto nella storia che un giorno ci saremmo rincontrati per cantare insieme. E poi magicamente abbiamo scoperto che le nostre voci si fondono in modo molto naturale: siamo due anime che vibrano all’unisono e si sono ritrovate, e questo è un qualcosa che mi commuove molto».

L’evento di Castelraimondo

Durante il concerto non mancheranno ovviamente tutti i più grandi successi dei Matia Bazar. Potrete quindi ascoltare Vacanze romane, Stasera che sera, Per un’ora d’amore, Solo tu, Mister Mandarino, C’è tutto un mondo intorno, Piccoli giganti, Dedicato a te, Cavallo bianco, Ti sento, Brivido caldo e Messaggio d’amore, con cui la band trionfò al Festival di Sanremo.

L’organizzazione per l’anteprima del tour teatrale a Castelraimondo è a cura di Eclissi Eventi. Biglietti in prevendita sul circuito o punti vendita CiaoTickets. Questi i costi del biglietti: 1° settore € 16.00 +dp = € 18.00; 2° settore € 12.00 + dp = € 13.50. Infoline al numero 0733.865994 (Eclissi Eventi).