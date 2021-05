Mauto: un nuovo disco con un inedito di Piero Ciampi.

Nel nuovo disco di Mauto anche una poesia inedita di Ciampi cantata assieme a Miranda Martino.

Dopo la pubblicazione de “Il tempo migliore” ecco che Mauto decide di regalarci anche l’esperienza di ascoltare quelle stesse canzoni in una versione primigenia, acustica appunto come da titolo… esce “Il tempo migliore – Acustico” in cui troviamo soltanto la sua voce ed il suo pianoforte a raccontarci lo stesso disco uscito di recente, tutto rigorosamente catturato in presa diretta. Ma il vero quid su tutto è la speciale collaborazione con Miranda Martino che regala al nostro uno scritto inedito di Piero Ciampi dal titolo “Nero bianco e blu”. Testo che Mauto decide di musicare e restituire al suo pubblico in due versioni: una tutta sua, personale, l’altra cantata in coppia con la stessa Martino. E non c’è altra storia da narrare ma soltanto l’emozione di calarsi dentro la magia che un poco si mescola al presente e un poco ci riporta al passato. Il tutto ben mescolato dentro la delicatezza cantautorale e pop di Gianfranco Mauto.

Un nuovo disco di Mauto… Tra poesie, collaborazioni note e dischi di prima mano, qual è il vero habitat del tuo lavoro?

È la contaminazione di tutte queste espressioni artistiche, la scrittura e la musica in comunicazione con gli altri. È questa condivisione delle esperienze, dei sentimenti e delle aspettative che poi ritorna nelle parole da scrivere, nella musica da suonare e da cantare.

Oggi un titolo come questo sembra quasi anacronistico. Per te qual è il tempo migliore?

Non credo che sia anacronistico. Anzi credo che si debba pensare più spesso e più intensamente al desiderio di costruire un tempo migliore, inteso come il tempo della nostra consapevolezza. Per me è la presa di coscienza di quello che si può e deve fare, per il bene di ogni forma di vita; ha un senso universale, significa impegnarsi per rendere questa esperienza più luminosa per tutti, anche quando tutto intorno sembra essere scuro e ci si perde d’animo (e quest’ultimo periodo vissuto ne è la riprova) ma possiamo e dobbiamo rialzarci sempre, c’è un tramonto meraviglioso sempre davanti a noi se siamo disposti a cercarlo.

In questo mondo digitale dove i dischi perdono di importanza, tu ne pubblichi addirittura uno in due versioni diverse… Perché?

Perché è importante lasciare una traccia reale di quello che è importante per noi. Anche e soprattutto in questo mondo sempre più “virtuale”. Queste canzoni sono importanti per me e raccontano storie in cui credo tanti possono riconoscersi, ed era giusto dare loro una forma nel tempo, per questo sono vestite in due modi diversi: c’è la versione “studio”, prodotta ed arrangiata in modo complesso e moderno ma anche la versione “acustica” in cui le stesse canzoni sono tate registrate dal vivo pianoforte e voce, così come sono nate, a catturare l’essenza nella loro semplicità e spontaneità.

Hanno anche una dimensione fisica o solo digitale?

Proprio perché c’è bisogno di ricordare i due lavori sono stati stampati anche su CD fisico, e contengono un booklet con foto, i testi delle canzoni ed anche dei piccoli estratti della raccolta di poesie uscita nel 2018 “e tutto si riveste di nuovo”.

Vita vissuta… Quanta e come ha contaminato la scrittura?

Tutta la vita vissuta ritorna sotto forma di espressione artistica, musica e parole. Ogni giorno raccolgo e raccogliamo suggestioni ed emozioni che restano sospese prima di fluire in una nuova canzone o nuove parole ed è un grande privilegio poter fare il viaggio della vita in modo così ricco.

https://www.youtube.com/watch?v=XMwhJJfNqm0