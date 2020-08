MATTEO SICA SUCCESSO PER LA PRESENTAZIONE LIVE DEL SUO PRIMO EP

Matteo Sica presenta Live il suo primo Ep “Nel Paese dei Balocchi” ed è subito successo. Serata

partecipata e coinvolgente anche per il pubblico in sala, benché seduto ed educatamente

distanziato secondo le recenti disposizioni, quella che si è svolta a Le Mura il 05 agosto. Il giovane

cantautore romano, anche questa volta, ha voluto con se sul palco i suoi amici e musicisti fidati

Edo Guerrazzi alla batteria pad ed il chitarrista Luca Tomax Tomassetti. Quest’ultimo ha anche

aperto il live facendo ascoltare i suoi due inediti “Alone” e “Funky Looking Smooking Old Man” in

cui si è cimentato anche nella performance canora oltre a quella di musicista. Per un live speciale

però l’apertura è doppia e così Matteo Sica ha voluto riservare una parte della sua serata anche ad

Imperfetto, anch’egli cantautore, che ha presentato i brani “Lucciole”, “Pedine” e “Non lo sa

nessuno” . Matteo Sica, che è stato definito il “Cantautore PopPoeta”, per via delle sue frasi colme

di poesia ed eleganza, durante il live ha ringraziato pubblicamente i fans che gli hanno permesso

di superare i 300.000 plays su Spotify con l’ep “Nel Paese dei Balocchi”. Nel presentare i 6 brani

che lo compongono ha raccontato dei brevi aneddoti legati ad ogni singolo brano, il percorso di

questi ultimi anni, ed ha proposto una versione inconsueta in acustica di “Fino a tre” con cui ha

vinto il Deejay On Stage di Radio Deejay nel 2018. Presenti in sala oltre a diversi affezionati amici

e seguaci, anche Andrew Superview il regista degli ultimi due videoclip del cantautore

accompagnato da una parte del team di produzione cinematografica, la produttrice esecutiva Sara

Lauricella, mentre sono stati presenti con il cuore gli altri componenti del team di produzione

attualmente impegnati in attività lavorativa ed in tournee Marcello Cirillo, Matteo Costanzo e la T-

Recs Music. Presenti in sala anche amici speaker e giornalisti che hanno seguito e stanno

seguendo il giovane cantautore in questo suo progetto musicale, colleghi cantautori e musicisti ed

il direttore artistico di Le Mura Pepe Carpitella; hanno potuto, inoltre, seguire parte della serata i

followers di Italian Music News nelle stories di Instagram. Tutti i presenti hanno ricevuto una

scheda Nufaco, sponsor tecnico della serata, con cui poter scaricare ed ascoltare la versione

dematerializzata dell’ep mentre, per chi lo desiderasse, sono disponibili le copie fisiche in cd

esclusivamente su prenotazione o sul profilo dell’artista o sulla mail italianmusicnews@gmail.com.

“Mi sono sentito liberato nel poter finalmente far ascoltare il mio progetto- dice Matteo Sica- e, per

assurdo, è stata bella la sensazione di quasi intimità che si è potuta creare per via degli ingressi

limitati. Ogni artista non vede l’ora di stare sul palco e ritornare a fare live dopo tutti questi mesi è

stata un’emozione fortissima. Stiamo ripartendo ed in qualche modo, tutto il mondo dell’arte, ce la

faremo”.