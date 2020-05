MAGIC AROUND THE WORLD – IL PIU IMPORTANTE GALA SHOW MONDIALE MAI CREATO

In video , artisti dall’Italia,Spagna , Marocco,Cile,Venezuela, Colombia ,Francia, Inghilterra e Oriente.

Come vederlo? Collegatevi alla pagina Facebook di UMI e collegatevi al link che verrà posto.

E poi, condividetelo sulla vostra pagina, sedetevi nel posto migliore della vostra casa e godetevi lo spettacolo.

“ È un onore ed un piacere per me presentare a tutti voi la nostra ultima iniziativa che chiude una serie di grandi eventi nel mondo degli illusionisti .

Grazie a Gianluigi Sordellini , presidente UMI, Università Magica Internazionale “Damaso Fernandez”, fedele alla sua matrice internazionale, abbiamo creato il più grande spettacolo live del mondo: “ Magic around the world “ .

UMI ha realizzato in questi mesi di lock down la serie più importante a livello mondiale di conferenze quotidiane trasmesse online sulla piattaforma Zoom : di circa 2 ore destinati agli addetti ai lavori, a partire da aprile e fino 30 maggio.

E così gli oltre 55 artisti in calendario hanno prodotto con generosità e in modo disinteressato, tutti i giorni, per una presenza di circa 6000 presenti, esponendo on line le proprie esperienze professionali e i tanti segreti del mestiere frutto della competenza maturata negli anni sul campo. È stata un’opportunità unica che UMI ha reso disponibile ai più attenti e desiderosi di imparare tra gli appassionati di magia che, diversamente, avrebbero impiegato anni oltre a considerevoli costi per riuscire a fruire di un patrimonio artistico e umano di tale valore.

“ Già nel logo di “UMI” il motto latino “In Ludo Magia” rimanda subito l’idea del gioco, dell’illusione e della magia, cui l’amico Gianluigi si è dedicato specializzandosi negli anni nella cartomagia sviluppata, appunto, con un semplice mazzo di carte francesi. E, ad oggi, UMI rappresenta la miglior associazione magica italiana.”

“ Quindi , con orgoglio e soddisfazione , vi consiglio l’appuntamento on line di domenica 31 maggio 2020 per il Gala Show “MAGIC AROUND THE WORLD” con la partecipazione di artisti dall’Italia, Spagna, Marocco, Cile, Venezuela, Colombia, Francia e Inghilterra, in diretta su Youtube e FaceBook sulla pagina UMI PROJECT.

Video di presentazione:

https://youtu.be/dgpQFb5xBmc