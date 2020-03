Luca Marino: parliamo del suo ultimo disco, “Vivere non è di moda”

di Marco Vittoria

Ascoltando “Vivere non è di moda” il nuovo disco di Luca Marino. In rete il nuovo video ufficiale

Prosegue la carriera di uno delle tante nuove proposte che sforna il palcoscenico di Sanremo. E Luca Marino, reduce da questa bellissima esperienza nel 2010, dimostra un grandissimo carattere e personalità nel dare alla sua musica lo spazio e la verità che merita. Ed è storia di queste ultime settimane la pubblicazione del suo nuovo video “Non va più via”, nuovo estratto dal suo ultimo disco di inediti in studio dal titolo “Vivere non è di moda”. Luca Marino, ormai artista indipendente nel più grande significato di questa parola, ci ha abituati alla libertà espressiva che non cerca la trasgressione ma che si attesta sempre dentro i sentieri giù battuti dalla tradizionale forma canzone pop d’autore. È tuttavia poliedrico ed incisivo, sa come colorarla di suo, sa essere goliardico e profondo allo stesso tempo. Canzoni come “Margarita” dall’infallibile gusto estivo si accostano ad inni mainstream come “Passa la canzone” o a belle pitture acustiche silenziose come “Io non sapevo ballare”. Cambia faccia ma lo fa sempre senza pagare debiti e pregiudizi.

Un nuovo disco… Nuove canzoni ma un modo di scriverle che torna sempre sui classici del pop italiano. In tutto questo tempo non hai mai pensato a qualche deriva?

In realtà è dal mio secondo album “Guernica” che ho intrapreso un percorso per andare alla deriva. Così è stato per il terzo album “Luca Marino” fino ad arrivare a “Vivere non è di moda”.

Detto questo il percorso che ho intrapreso è senza regole. Sono arrivato a non appartenere a nessun genere musicale, nemmeno quello di “cantautore”.

Di recente due singoli in radio e in rete. Due facce diametralmente opposte di questo disco. Qual è il vero Luca Marino, quello di “Margarita” o quello di “Non va più via”?

Entrambi…anche se forse quello di Margarita è quello che più si avvicina alla mia quotidianità.

Rido spesso per non piangere e sono più contento se in tutto questo faccio ridere anche gli altri.

E se il primo è un goliardico inno sociale, il secondo è un digitale screenshot d’amore. Nel disco, cos’altro c’è?

La vita, nei suoi alti e bassi, nel suo essere meravigliosa e orrenda allo stesso tempo e soprattutto la consapevolezza di questo.

Elettronica e mondo acustico. Da un lato la tua vita da busker, chitarra e voce. Dall’altro un disco come questo che deve molto al fronte digitale. Chi dice la verità?

Entrambi… Solo che lo fanno con mezzi diversi. Nella mia vita artistica ho sempre cercato di arrivare a questo: non avere confini di genere musicale dicendo sempre la verità.

https://www.youtube.com/watc h?v=vfT7SvEjFAI