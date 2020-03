I Capitolo21 rendono anche Firenze città simbolo musicale con “Insieme non fa male”

“L’idea è nata in maniera veramente spontanea una sera quando, discutendo di varie tematiche ci siamo resi conto che oggi in diverse canzoni di vari artisti si possono sentire gli elogi ad alcune bellissime città d’Italia come Milano, Roma e Bologna. Da qui la domanda: perché nelle canzoni non si sente mai parlare di Firenze? Poi non abbiamo fatto altro che pensare a dei posti meravigliosi che Firenze ci offre quotidianamente e abbiamo ritenuto il Piazzale Michelangelo quello più opportuno a ciò che volevamo descrivere”. Così afferma Marcello Stride

Firenze – Nuovo singolo per il duo fiorentino CAPITOLO21 formato da Marcello Stride e Mattia Maccioni intitolato “Insieme non fa male” (ed. Materiali Musicali Riserva Sonora, Latlantide), prodotto da Dimitri Papa-Beard De Pari, in radio e nei digital store.

Marcello Stride di descrivere in maniera molto semplice e diretta la bellezza di una storia d’amore vissuta per una sera in uno dei posti più magici di Firenze, il Piazzale Michelangelo e ci presenta subito lo scenario in cui tutto è ambientato: “TRA LE LUCI DEL PIAZZALE A FIRENZE” è infatti la frase con cui si apre la canzone. La canzone nasce dall’idea didi descrivere in maniera molto semplice e diretta la bellezza di una storia d’amore vissuta per una sera in uno dei posti più magici di Firenze, il Piazzale Michelangelo e ci presenta subito lo scenario in cui tutto è ambientato: “è infatti la frase con cui si apre la canzone. Link video: https://youtu.be/yA5s1Gl5ang

Il videoclip è stato girato per le vie di Firenze e vede come regista il giovanissimo Tommaso Puccioni ed ha come protagonisti due attori dell’Associazione Culturale OnStage rispettivamente Emilia Menichetti e Stefano Checcucci.

Mattia Maccioni, cantante del duo) ci siamo lasciati andare ad una semplice descrizione di una storia d’amore neonata. La spensieratezza, la complicità, la felicità che l’amore ai suoi primi passi è in gradi di dare, ma anche la fragilità. Scrivere questa canzone è stato un vero e proprio viaggio mentale, che ci ha creato fin dall’inizio delle buonissime sensazioni, e speriamo che la gente apprezzi il nostro lavoro e che in qualche modo possa ritrovarsi in quello che abbiamo scritto“. “Per il resto (continua, cantante del duo) ci siamo lasciati andare ad una semplice descrizione di una storia d’amore neonata. La spensieratezza, la complicità, la felicità che l’amore ai suoi primi passi è in gradi di dare, ma anche la fragilità. Scrivere questa canzone è stato un vero e proprio viaggio mentale, che ci ha creato fin dall’inizio delle buonissime sensazioni, e speriamo che la gente apprezzi il nostro lavoro e che in qualche modo possa ritrovarsi in quello che abbiamo scritto“. La canzone è stata prodotta da Dimitri Papa-Beard De Pari, ormai collaboratore fisso del duo fiorentino e registrata tra Piombino (da Andrea Ramacciotti e Gino Sozzi) e Malmantile (FI) presso il Garlic Studio Factory.