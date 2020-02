Prosegue in Italia il tour Queen At The Opera. Lo storico show rock sinfonico con la Musica dei Queen

Musica sinfonica e rock in uno spettacolo arrangiato e diretto dal maestro Piero Gallo

Queen at the Opera continua a calcare i più prestigiosi palchi italiani, in veste rinnovata, con il tour 2020. È il primo e unico concerto-show in veste Rock-Sinfonica basato sulle musiche dei Queen.

Orchestra dal vivo e rock band fanno da sfondo a uno spettacolo che continua a raccogliere standing ovation e tutto esaurito, con un seguito veramente positivo anche sui social. I prossimi appuntamenti con Queen At The Opera sono il 21 febbraio, alle 21.00 nella Tuscany Hall a Firenze, il 14 marzo alle 21.00 presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma, il 22 marzo alle 18.30 al Teatro Palapartenope di Napoli ed in doppia data il giorno 4 aprile alle 21.00 ed il 5 aprile alle 18.00 presso il Gran Teatro del Parco MagicLand di Valmontone (RM).

Nato da un’idea di Simone Scorcelletti, prodotto da Duncan Eventi, Queen At The Opera è interamente basato sulle leggendarie musiche dei Queen, arrangiate dal Maestro Piero Gallo.

In tournée internazionale dal 2015, lo spettacolo si trasforma ed evolve per il 2020: ferma restando la sua formula vincente, si rende omaggio ai numerosi spettatori che ritornano a vederlo con nuovi arrangiamenti nella scaletta e qualche novità, con brani molto caratterizzanti dei Queen, per i quali il maestro Piero Gallo trova sempre il modo di aggiungere sfumature e innovazione.

Classici senza tempo come We are the champions, Barcelona, Bohemian rhapsody, We will rock you, The show must go on, Radio ga ga, A kind of magic, Under pressure, Another one bites the dust, restano l’asse portante, rivivendo ogni volta nel loro travolgente splendore, grazie alla perfetta fusione sonora, potente ed elegante, che solo la musica sinfonica mescolata al rock dal vivo può generare. Il tutto è impreziosito da un suggestivo visual show, che rende l’atmosfera dello spettacolo ancora più emozionante e coinvolgente.

Un successo in crescendo, per una produzione nata ancor prima del film Bohemian Rapsody. Queen at the Opera si distingue, infatti, da ogni tipo di tributo perché perpetua, dilata e rinnova l’unione di generi alla base dei capolavori dei Queen, e questo è il motivo per cui continua a registrare sold out e favore del pubblico. Registri lirici estesissimi delle voci soprano si mescolano al graffiante rock, arpeggi acrobatici della chitarra si fondono con la dolcezza delicata degli archi, mentre si compongono le voci di cantanti in un tributo straordinario, senza una sbavatura.

Lo show vede sul palco le voci sono delle star Valentina Ferrari, regina dei musical e performer straordinaria, l’affascinante Luca Marconi noto al grande pubblico per Notre Dame de Paris e moltissimi altri musical, il coinvolgente Alessandro Marchi, un trascinatore di folle e un vero acrobata della voce e la new entry 2020, Claudia Paganelli, capace di passare da Scugnizzi a Esmeralda a Notre Dame de Paris fino al rock più graffiante, Frank Kori, che oltre alle doti canore è anche musicista e dirige una scuola di musica, Jordan Trey, frontman di diverse tribute band dei Queen, e Rosy Messina, impegnata in diversi show televisivi di successo. Tutti artisti con una carriera incredibile che ora sono a Queen at The Opera.

Ma non finiscono qui le sorprese riservate agli spettatori napoletani: al Palapartenope ed al Teatro della Conciliazione ci sarà un Opening Act in cui si esibirà il primo mentalista in Italia, Gianluca Liguori in grado di scoprire qualsiasi bugia, prevedere il futuro e borseggiare, per gioco, gli spettatori. Chi crede che in tv ci siano dei trucchi quando si esibisce, potrà scoprire dal vivo ciò che è in grado di fare. Dal cuore di Napoli giunge, per la data di Napoli, anche lo special guest dello show: Gregorio Rega il concorrente che si è aggiudicato il podio alla prima edizione del game show All Together Now, e che J-Ax ha definito “un serial killer con la voce di un angelo”. Sempre per l’Opening Act, e per tutte le date del tour, ci sarà l’esibizione di Carol Maritato la giovanissima cantautrice romana che ha già firmato diversi brani originali apprezzati dai numerosi fan di questa artista con un curriculum dal vivo fuori dal comune per la sua età.

Il tour prevede tappe nelle migliori arene italiane, a testimoniare l’assoluto rilievo che si è ritagliato nel mondo degli eventi: dopo i primi eventi a Firenze, Roma, Napoli e a doppia data a Valmontone (RM), le prossima tappa saranno a Genova, presso il Politeama Genovese il 6 aprile, a Desenzano del Garda, presso il Teatro Alberti in doppia data i giorni 7 ed 8 aprile, a Milano Assago, al Teatro della Luna il 9 aprile, a Bologna, al teatro Duse il 10 maggio, a Torino, al Teatro Alfieri il 11 maggio e a Montecatini Terme, al Teatro Verdi il 16 maggio.