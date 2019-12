MATTEO SICA DOPO FIORELLO ESCE CON SABATO SERA

di Sara Lauricella

Matteo Sica, il vincitore del “Deejay on Stage” del 2018 di Radio Deejay e ospite di Fiorello a Viva RaiPlay dell’11 dicembre, è fuori con il nuovo brano Sabato Sera. Guest star del video i due giovanissini e noti influencer Noa Planas e Matteo Andreini che si sono rivelati degli ottimi attori dando un’interpretazione intensa e naturale. Il brano del giovane cantautore romano, uscito il 20 dicembre dall’arrangiamento attualissimo ma che rispolvera il ritmo del tanto amato lento. Ed in questo momento di feste natalizie a chi non viene in mente una storia d’amore vissuta solo di “Sabato Sera”, quel giorno simbolico che rappresenta le tante storie vissute con difficoltà perché si vive lontani, perché il rapporto è clandestino, perché è ostacolato, perché la persona che desideri è diversa da quel che immagini … perché la vita ha tante sfumature. La mancanza della continuità e della vicinanza, la rabbia per non riuscire a godersi la quotidianità ma, allo stesso tempo la passione ed il sentimento che spingono a continuare. E’ la parafrasi dell’aspettativa di un amore che, spesso, si rivela poi totalmente diverso da come lo si immaginava. E’ realtà? E’ sogno? E’ illusione? E’ quella persona che ti scorre nelle vene come … come quella parola curiosa che il cantautore dice e di cui, prima o poi Matteo Sica ci svelerà il significato. Il brano “Sabato Sera” esce con edizione RavOro, di Marcello Cirillo, arrangiamento di Matteo Costanzo e produzione esecutiva di Italian Music News. Il videoclip del brano, girato con la Superwiev, è uscito in anteprima esclusiva per All Music Italia il 21 dicembre, mentre è fuori ovunque il 22 dicembre 2019. Link brano https://lnk.to/SabatoSera

Link videoclip https://youtu.be/BXgUJQb1d-M

Biografia Matteo Sica

Matteo Sica è un cantautore romano di genere pop. Studia canto, chitarra e pianoforte presso la scuola di musica “La Bottega del Suono” di Marcello Cirillo. Inizia a comporre all’età di 14 anni, nell’estate del 2016, dopo aver debuttato con il suo primo singolo, di cui è l’autore, eseguito in collaborazione con l’artista cubana Irina Arozarena, diventa finalista nel contest della Disney “Zootropolis Music Star”. Sempre nel 2016 si esibisce davanti al Duomo di Milano con Rds, presenta il brano “Fino a tre” sul red carpet dell’Ariston durante il Festival di Sanremo e viene ripreso dalle telecamere di Rai3 per Blob, e si esibisce come Bollino Rosso per Edicola Fiore. Vincitore del contest “DEEJAY ON STAGE” nell’agosto 2018 con il brano “Fino a Tre” presentato da Rudy Zerbi e Linus. Apre il concerto di Capodanno 2019 “Deejay On Ice” di Radio Deejay esibendosi con Irama, The Kolors e Fasma. Luglio 2019 vede il ritorno del cantautore romano e la svolta con il nuovo team di produzione composto dall’etichetta RavOro di Marcello Cirillo, la produzione esecutiva di Italian Music News, gli arrangiamenti di Matteo Costanzo ed i videoclip della Superwiev. Esce il singolo “Traffico” che anticipa e dà il titolo all’ep in programmazione per il 2020, presentato a livello nazionale come Bollino Rosso nella puntata dell’11/12/2019 di “Viva RaiPlay” di e con Fiorello. Recentemente ha raggiunto un accordo di distribuzione con Artist First ed è uscito il 20 dicembre con il brano “Sabato Sera”.