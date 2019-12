Ondanueve String Quartet: ascoltando “Mutazioni”, il nuovo disco

di Marco Vittoria

Si intitola “Mutazioni” il nuovo disco di inediti degli Ondanueve String Quartet. In rete il video ufficiale

Altra grande pubblicazione per la RadiciMusic Records che questa volta porta in scena il suono delle corde degli Ondanueve String Quartet. Paolo Sasso e Andrea Esposito ai violini, Luigi Tufano alla viola e Marco Pescosolido al violoncello e la partecipazione straordinaria di Riccardo Schmitt alle percussioni. Composizioni strumentali dal sapore argentino dove si celebra la mutazione come concetto di contaminazione, culturale, musicale, estetico. E poi le variazioni affascinanti come in “Murena” che da un andamento ostinato sfacciatamente sud americano si passa a quelle belle melodie che mi ricordano personalmente il nostro bel paese di Fellini. E se “Filumena” inizia quasi come un brano pop, l’evoluzione rivela una nebbia dietro la quale si intravedono le coste irlandesi. Tutto questo da un quartetto di archi che spesso abbiamo incontrato nel DNA sonoro di film del cinema italiano, pubblicità e tanto altro. In rete il video ufficiale del singolo “Sbeat” diretto da PA.GI.NA.MOVIE.

Un nuovo disco di inediti. “Mutazioni” in quale momento della vostra carriera è arrivato?

In realtà non ci pensiamo più di tanto. A noi basta riuscire a trasmettere delle emozioni che nascono da musiche nostre.

E questo suono, questa scrittura, per voi e per la vostra storia, cosa rappresenta? È una evoluzione o la celebrazione di una vostra tradizione?

Probabilmente entrambe le cose. Cerchiamo di creare qualcosa di nuovo pur rispettando le tradizioni.

Vi conosciamo come esecutori magistrali di colonne sonore. Dove nasce il bisogno di scrivere inediti?

Le musiche inedite è un po l identità di un gruppo. Abbiamo solo voluto mettere nero su bianco qualcosa.

Info:

https://www.ondanueve.it/

https://www.youtube.com/watch?v=XonORprAl0A