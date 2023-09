Sara Croce: “Instagram e vita reale non sempre coincidono: anche io non sono perfetta!”

Nonostante la tanta notorietà ed una carriera ormai in continua evoluzione, Sara Croce non ha di certo perso l’umiltà che da sempre la contraddistingue.

La splendida modella ed influencer lombarda infatti ha recentemente pubblicato, tramite i suoi profili social, una “doppia foto” dove, giocando con la differente luce dell’inquadratura, faceva notare la difforme tonicità muscolare della propria gamba.



Il profilo di Sara, che vanta circa 1 milione di followers, è stato letteralmente sommerso di commenti di ragazze che si sono sentite quasi “sollevate” nel notare che anche la celebre “Madre Natura” di Ciao Darwin aveva i loro stessi difetti.

“Non sono perfetta, sono una ragazza come tutte le altre che va in palestra con costanza e cerca di mangiare in maniera sana.

Con quella foto ho semplicemente voluto mostrare come i social a volte possano essere uno strumento usato in modo sbagliato: il mio personaggio mi ha portato ad essere sempre vista come la ragazza perfetta, quella stupenda e senza difetti ma in realtà non è cosi.

Quando esco per andare a fare la spesa sono una ragazza normale, il trucco e le foto poi ovviamente mi rendono diversa ma cosi come rendono diversa qualsiasi altra ragazza.”



“Spesso –racconta Sara- ricevo messaggi da ragazze che soffrono nel vedersi allo specchio perché non si sentono all’altezza.

A me fa male sapere che tante ragazze mi vedano come icona della bellezza, ognuno deve essere felice per quello che è con pregi e difetti.”

Il messaggio lanciato dalla giovane modella milanese è chiaro ed inequivocabile: “il consiglio che posso dare è cercare di migliorarsi sempre, sia dal punto di vista caratteriale che estetico.

Lo sport aiuta tanto non soltanto a migliorare il proprio corpo quanto soprattutto a farci sentire meglio con noi stessi.

Avere 100,200 o 1 milione di followers su Instagram non cambia la nostra vita: anche “Madre Natura” ha la ritenzione idrica (ride ndr). Anche io alcune giorni mi sveglio e mi vedo brutta per le occhiaie o un brufolo di troppo…bisogna imparare a convivere con i nostri difetti”.





Ma Sara Croce, anche in piccola parte, si sente una delle cause del malessere di alcune persone?

“Non mi sento in colpa: io ho fatto e faccio ogni giorno molti sacrifici per curare il mio corpo.

Mi ha semplicemente fatto piacere mostrarmi per quella che sono e non ho avuto nessun problema nel farlo.

La foto sta semplicemente a far capire come a volte una semplice luce diversa può dare un effetto migliore o peggiore alla nostra pelle.”

E la chirurgia estetica è uno strumento che consiglieresti?

“Io non mi sono mai sottoposta ad interventi di chirurgia estetica ma non sono contraria. In alcuni casi sono d’accordo con chi decide di cambiare una parte del proprio corpo, non condivido l’abuso ed il farlo per emulare un qualsiasi personaggio della tv”.

a cura di Dario De Fenu