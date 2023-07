Massimiliano Gallo per la Fondazione Anna Mattioli

Massimiliano Gallo, attore e cantante italiano, deve la sua formazione professionale ad artisti come Carlo Croccolo e ai fratelli Giuffrè. Dal teatro al cinema per arrivare alla televisione tramando successi su successi. Massimiliano è figlio d’arte, il papà Nunzio era un cantante napoletano, la mamma Bianca Maria un’attrice di teatro. La sua strada artistica era già incastonata nel suo DNA. Gallo non è solo un grande attore, lui è padre premuroso e marito innamorato. Il costante impegno dell’attore per il sociale è ormai noto: è ambasciatore e voce della Fondazione Anna Mattioli. Nella sede del Palazzetto di Piazza Ghiaia ha presentato il nuovo video per la campagna del 5×1000.

Nonostante il torrido periodo estivo, la Fondazione Anna Mattioli non ferma la sua azione solidale, lancia la nuova campagna 5 x mille cui presta voce e volto il popolare attore Massimiliano Gallo, che conferma così generosamente di volerci “mettere la faccia”, rinnovando il suo impegno accanto alla Fondazione parmigiana, a tutela delle radici più vulnerabili del tessuto sociale.

Il 2023 è stato un anno importante per l’Ente del Terzo Settore presieduto da Roberto Pagliuca, che ha messo in campo una serie di azioni e interventi a favore del Territorio: dal progetto SOS Bambini, realizzato in collaborazione con CIAC Onlus, che prevede l’accoglienza di famiglie con minori in difficoltà e la loro integrazione nel tessuto sociale, al supporto concreto in favore di studentesse ucraine profughe di guerra, cui è stato offerto un sostegno economico e l’alloggio per l‘intero anno accademico. Senza dimenticare le iniziative in favore degli studenti fragili e, soprattutto, l’impegno nella riqualificazione del Palazzetto di Piazza Ghiaia, sede della Fondazione, che punta a diventare avamposto di rigenerazione urbana e sociale in un’area molto delicata del centro storico di Parma, laddove, nei locali della cosiddetta Fonderia, le fondamenta del palazzo restituite al loro storico valore, si è tenuto oggi il Consiglio che ha condiviso il risultato dei mesi passati di alacre lavoro ed appassionato impegno e rilanciato col nuovo video di Gallo la campagna di raccolta fondi.

Obiettivi importanti ed ambiziosi quelli della Fondazione tanto desiderata da Anna Mattioli, grazie a progetti che non si sarebbero potuti realizzare senza l’impegno dei tanti sostenitori che, come l’Attore tanto amato dal pubblico, hanno affiancato la Fondazione nel suo percorso e che richiedono oggi l’ulteriore aiuto di tutti quanti ne condividano le finalità: “Siamo certi che il nostro impegno – dichiara il Presidente Pagliuca –venga riconosciuto e sostenuto da tante persone che, con le donazioni del 5×1000, ci permetteranno di realizzare ulteriori percorsi a favore e a tutela della collettività. Il nostro scopo è promuovere e stimolare la solidarietà sociale, con focus sui bambini e i ragazzi più bisognosi di cura”.

Per donare il 5 x mille alla Fondazione Mattioli ETS basta compilare la dichiarazione dei redditi riportando il Codice Fiscale 02989470345. “Non vogliamo certo fermarci ora – conclude il Presidente Pagliuca. Il nostro obiettivo rimane quello di continuare ad aiutare i più deboli: dare riparo a nuclei familiari fragili con figli minori, alleviare le loro patologie o disabilità, superare situazioni di disagio e sofferenza. Ma anche organizzare attività educative e ricreative per i bambini da accudire con particolare riguardo e contribuire a dotare le scuole e le strutture sociosanitarie di materiali e strumenti per migliorare il percorso di cura. Noi ci siamo, Massimiliano e le Istituzioni locali ci sostengono, la Fondazione Anna Mattioli c’è!”.