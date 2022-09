Parasite: primo film straniero nella storia degli Oscar ad aggiudicarsi la bramata statuetta e a conquistare il mondo intero

Colpo di scena nella notte degli Oscar 2020 che ha visto come protagonista indiscusso il regista sud-coreano Bong Joon-Ho ed il suo lungometraggio Parasite, vincitore in ben quattro categorie. Film che si e` guadagnato il consenso ed il rispetto internazioanli.

Una vera e propria impresa quella del neo regista Bong, che e` riuscito a battere film del calibro di Joker e Once Upon a Time…in Hollywood. Parasite e` infatti soltanto la sua settima opera, eppure si e` tranquillamente fatto strada tra nomi di registi come Quentin Tarantino e Martin Scorsese. Quest`ultimo citato poi dallo stesso filmmaker al momento del discorso finale conseguente alla vittoria. Bong Joon-Ho infatti, anni prima, in veste di studente e membro della societa` di cinema universitaria, era cresciuto come artista custodendo i preziosi insegnamenti dell`ormai collega statunitense.

Il segreto del regista, e causa di questo notevole successo, e` stato senz`altro quello di riuscire a mettere d`accordo tutti. Dalla critica piu` esigente, alla porzione di pubblico dedicata agli spettatori semplicemente alla ricerca di qualcosa di piacevole da guardare. La persistenza dell`estremo ed una narrativa fondata su temi di critica sociale sono stati gli ingredienti chiave per il raggiungimento di questo obiettivo. Tematiche, quelle esplorate, che in un modo o nell`altro toccano delle corde dolenti in tutti noi. Alcuni dei suoi film riconosciuti maggiormente a livello internazionale, come Snowpiercer (2013) ed Okja (2017), distribuito dalla Netflix, esploravano infatti problemi legati alle tragiche condizioni ambientali in cui si trova il mondo tutt`oggi.

Parasite non fa eccezione. Al contrario delle pellicole appena citate, pero`, la critica e` rivolta verso le tipiche dinamiche sociali proposte dalla quotidianita` vissuta direttamente da Bong. Ispiratosi alle convenzioni e allo stile di vita della popolazione coreana, esso riguarda le vicende di individui appartenenti a diverse classi sociali e tutti inevitabilmente accomunati dalla loro insaziabile avidita`. Situazione che non risulta poi difficile da inserire nella realta` sociale di molti altri Paesi.

L`altro fattore che va necessariamente menzionato come principale causa della buona riuscita dei suoi lavori e` certamente l`estremizzazione. Quasi ogni interpretazione artistica di Bong Joon-Ho sembra avere come requisito principale l`esagerazione, il superamento del limite. Concetto, quest`ultimo, reso ben noto e visibile dall`intelligente combinazione di tecniche cinematiche all`interno di Parasite. Ogni epilogo presenta almeno un fattore estremo, un qualcosa di inaspettato. In Snowpiercer si viene presi alla sprovvista dalla morte di quasi tutti i passeggeri che si trovavano sul treno spaccaghiaccio. Nel film vincitore dell`Academy Award 2020 vediamo un membro della famiglia Kim accoltellare l`uomo per cui lavorava, per poi vederne un altro brandire un coltello da cucina contro una ragazza; il tutto inserito proprio al culmine di una delle scene finali, in cui Bong ci inganna mettendo in scena un classico finto lieto fine. In Okja l`esagerazione e` stata, al contrario, applicata, piuttosto che alla narrativa, all`estetica stessa del film e, piu` nello specifico, dei suoi interpreti. Il trucco, i costumi e i dialoghi che definiscono i personaggi sono stati studiati appositamente per contraddire quella che e` la loro vera natura, volti a mettere in risalto la loro ipocrisia.

Questi due aspetti, cosi` come molte altre calibrate scelte stilistiche, hanno valso a Bong Joon-Ho la possibilita` di sollevare ben quattro statuette dell` Accademia; avvalendosi pertanto del titolo come Miglior Regista, accompagnato da riconoscimenti per la Miglior sceneggiatura, il Miglior film ed infine il Miglior film internazionale. Gli ultimi due vinti per la prima volta nella storia del cinema dallo stesso lungometraggio.