Lucianna de Falco in scena a Ischia con “Fu Lumena”

di Barbara Fabbroni

Lo spettacolo scritto e diretto da Salvatore Ronga “Fu Lumena”, dopo l’anteprima al Campania Teatro Festival debutta al Parco di Villa Arbusto, sede del Museo Archeologico Pithecusae. Interpretato da una straordinaria Lucianna de Falco, le musiche sono di Antonio Monti. Senza dubbio un’occasione straordinaria che segna la ripresa della pièce presentata due anni fa prima che la pandemia travolgesse tutto.

«Sono molto felice di riprendere lo spettacolo dopo il debutto di due anni fa – ha dichiarato l’autore e regista Salvatore Ronga – e di rappresentarlo in un contesto così suggestivo e carico di storia come Villa Arbusto, un luogo a cui sono molto legato anche per i tanti progetti teatrali portati in scena in passato. “Fu Lumena” nasce dall’urgenza di esplorare nuovi spazi di drammaturgia confrontandosi con la tradizione e con una figura centrale del teatro del Novecento come il personaggio di Filumena che è caro a tutti noi. È un’operazione coraggiosa in cui si spezzano fili e se ne annodano altri per immaginare nuove trame, nuove storie, anche alla luce di un presente che ci appare sempre più problematico e in cui attraverso il teatro si avverte la necessità di porre nuovi interrogativi».

L’arte che cos’è se non la capacità di riannodare fili rotti o sdruciti creando quella perfetta trama dove le emozioni trovano spazio e ancoraggio? Una sfida che si rinnova anche per Lucianna De Falco, alle prese con un personaggio importante e complesso.

«È una grande emozione mettere in scena a Ischia la “Fu Lumena” di Salvatore Ronga», ha commentato l’attrice. «Un omaggio al grande personaggio che tutte noi attrici avremmo voluto interpretare anche se questa è un’altra storia, una vicenda che parte da un presupposto differente e che mi impegnerà molto in scena, sia da un punto di vista fisico che di registro espressivo. Sarò una’ Lumena caparbia, disperata, patetica, grottesca e anche un po’comica. Spero – dice la De Falco – che domenica sera gli isolani, i turisti, gli amici del teatro e di Villa Arbusto possano godere di questo spettacolo meraviglioso».

Lo spettacolo racchiude il simbolo della tradizione teatrale napoletana. Nel suo letto Lumena si agita e prende coscienza, un po’ alla volta, di trovarsi in una stanza d’ospedale. La donna è una vecchia prostituta dimenticata da tutti che nel delirio dell’agonia rivive il proprio passato, con toni comici e grotteschi, in un dialogo serrato con gli spettri di una vita: le amiche d’infanzia, la fida compagna Rosalia, i clienti del lupanare e quelli della pasticceria che la vide un tempo padrona, ma soprattutto il vecchio amante, presso il quale, vanificata ogni possibilità di matrimonio, si è adattata al ruolo di serva. Quando il cuore va in pezzi e si approssima la fine, Lumena parla per la prima volta con una voce nuova, non c’è più fondale né scena e le sue lacrime sono una pioggia a cielo aperto.

È uno spettacolo che rapisce per la sua suggestione, la sua verità che si intreccia con la narrazione intensa e profonda.

«È una soddisfazione di tutta l’amministrazione di Lacco Ameno poter riaprire il Parco di Villa Arbusto alle rappresentazioni teatrali», ricorda la vicesindaca Carla Tufano, assessore con delega alla Cultura e al Turismo.

«Siamo felici di farlo con uno spettacolo così prestigioso che vede coinvolte due eccellenze artistiche del nostro territorio come Lucianna De Falco e Salvatore Ronga, con cui desideravo collaborare da tempo. Si tratta di una scelta, quindi di una responsabilità ulteriore, nel proseguire quel progetto di rafforzamento di una rete culturale di qualità con contenuti che abbracciano tutte le discipline artistiche. “Fu Lumena” è solo il primo di una serie di appuntamenti che vedranno Lacco Ameno protagonista di un’offerta culturale di spessore e di grandi collaborazioni. Un segnale di ripartenza dopo i mesi difficili che tutti abbiamo vissuto. Tornare a teatro, in fondo, significa anche tornare a vivere, per questo vi aspetto tutti a Villa Arbusto».

Ricordiamo che “Fu Lumena” è uno spettacolo organizzato dal Comune di Lacco Ameno e prodotto dall’Associazione culturale “Illuminata”. Testo e regia sono di Salvatore Ronga, le musiche di Antonio Monti, le luci di Davide Scognamiglio, i costumi di Bettina Buttgen.

“Fu Lumena” andrà in scena nel Parco di Villa Arbusto domenica 3 luglio in due spettacoli.