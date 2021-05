. Mostra int. del nuovo cinema / Pesaro film Festival ( 19-26 giugno 2021)

Di Lorena Fantauzzi

Concorso Pesaro Nuovo Cinema – Premio Lino Miccichè

Grande rivoluzione per il concorso internazionale che, sempre votato alla ricerca del ‘nuovo’ cinema, si è aperto a tutti i formati e a tutti i registi, senza barriere d’età, di durata, di ‘genere’. È un caso unico in Italia e con pochi esempi anche all’estero.

Il tentativo insomma è quello di essere al passo con il cinema più innovativo che si realizza oggi nel mondo dove tutte le categorie tradizionali hanno perso gran parte del loro significato. Le immagini in movimento ci seguono su qualsiasi dispositivo e hanno la durata che, alla fine, siamo disposti a concedergli. Il nostro concorso si pone in una posizione di avanscoperta dei nuovi linguaggi e delle forme più innovative del fare cinema.

I film in concorso saranno 16 tra corti, medio e lungometraggi provenienti da tutto il mondo. Tra questi ultimi si segnala The Witches of the Orient, un altro incredibile documentario “sportivo” di Julien Faraut, l’autore di John McEnroe: In the Realm of Perfection, già vincitore a Pesaro nel 2018, questa volta incentrato sulla famosa squadra di pallavolo femminile giapponese che dominò per tutti gli anni ’60, vincendo anche le Olimpiadi di Tokyo 64 ed entrando nell’immaginario collettivo del Paese. Proprio a loro si ispirò la serie animata, Mimì e le ragazze della pallavolo, che ebbe in Italia uno straordinario successo agli inizi degli anni ’80. What Do We See When We Look at the Sky? di Alexandre Koberidze, presentato in Concorso di Berlino, racconta in maniera poetica e atipica un amore a prima vista nella Georgia contemporanea. La voce di Gianna Nannini con le sue Notti magiche accompagna una storia d’amore in forma di commedia, dove anche la passione per il calcio e la musica svolgono un ruolo fondamentale. La regista e poetessa statunitense Lynne Sachs racconta invece in Film About a Father Who le proprie dinamiche familiari in maniera intima e sfaccettata, concentrandosi sulla complessa personalità del padre attraverso immagini girate dagli anni ottanta in poi e utilizzando diversi formati.

Tra gli italiani spicca la nuova opera di Luca Ferri, mille cipressi, nella quale il protagonista, insieme alla sua inseparabile ‘schiscetta’, intraprende un viaggio tra il metafisico e il surreale alla Tomba Brion, un complesso funebre monumentale progettato e realizzato dall’architetto veneziano Carlo Scarpa. The Nightwalk di Adriano Valerio è invece un corto di isolamenti e fughe ambientato a Shanghai, dove un uomo, confinato nel suo appartamento vuoto a causa della pandemia, cade in un baratro di pensieri oscuri, fino a quando non tenta di attraversare la città deserta per raggiungere un amico. Gianmarco Donaggio porta infine a Pesaro il suo “cinema materico” con Manifestarsi, un’esplorazione “microscopica” dei manifesti affissi a Milano attraverso cui riscoprire la materia e produrre una riflessione profondamente suggestiva. Tra i cortometraggi, di particolare interesse è This Day Won’t Last di Mouaad el Salem, un’opera prima sorprendente, girata in totale clandestinità ai confini della Tunisia per esprimere l’urgenza del filmare all’interno di un contesto di oppressione.

Il concorso sarà valutato da ben due giurie: una professionale presieduta da Walter Fasano, regista di Pino, documentario finalista ai David di Donatello, e tra i maggiori montatori del cinema italiano (tra i tanti film anche Chiamami con il tuo nome di Luca Guadagnino) e un’altra composta da circa quindici studenti, provenienti da università, scuole di cinema e accademie di belle arti di tutta Italia e

Film d’apertura: omaggio Indiana Jones 40 anni dopo

I predatori dell’arca perduta

Continua la tradizione di inaugurare una nuova edizione della Mostra con un grande classico del cinema hollywoodiano d’autore da mostrare al pubblico di Piazza del Popolo. Dopo perle come Lo squalo e i Blues Brothers, questa volta è il turno di un caposaldo del cinema d’avventura: I predatori dell’arca perduta, primo episodio firmato da Steven Spielberg della gloriosa saga dedicata all’archeologo più famoso del cinema, Indiana Jones, uscito nelle sale esattamente 40 anni fa. In questa sua prima apparizione Indiana dovrà sconfiggere i nazisti e ritrovare, superando serpenti e trappole mortali, la preziosa Arca dell’Alleanza.

Evento speciale: Liliana Cavani

[in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale]

Si torna quest’anno alla consueta formula ‘monografica’ dell’Evento speciale sul cinema italiano; una scelta obbligata per celebrare Liliana Cavani, 88 anni, figura fondamentale nella storia del cinema non soltanto italiano, tra le prime e più importanti cineaste donne a essersi imposte nel panorama internazionale.

In collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e con Cinecittà Luce, verranno presentati tutti i film per il cinema di Liliana Cavani, da I cannibali a Il gioco di Ripley, da Galileo a Francesco, per culminare con il restauro in anteprima mondiale di Al di là del bene e del male, realizzato con la supervisione della regista stessa. Inoltre, verrà organizzata una tavola rotonda per riflettere sul cinema della cineasta con registi e critici, a cui si accompagnerà la pubblicazione dell’83simo volume della collana Nuovocinema di Marsilio: “Liliana Cavani. Il cinema, i film”, a cura di Pedro Armocida e Cristiana Paternò.

I film che aprono il cuore di Paolo Mereghetti e Piera Detassis

Impossibile non pensare a un dizionario di cinema e non associarlo a Paolo Mereghetti e alle sue 4 stelle, quelle che contraddistinguono i capolavori del cinema mondiale. Quest’anno, però, il critico del “Corriere della Sera” si apre per la prima voltaalle 5 stelle e lo fa proprio alla Mostra, dove verrà proiettato Midnight in Paris di Woody Allen. Per l’occasione, verrà mostrato anche il film a “5 stelle” del Direttore Artistico dei Premi David di Donatello Piera Detassis.

Fondazione Prada

Finite Rants è un progetto on-line della Fondazione Prada curato da Luigi Alberto Cippini e Niccolò Gravina, costituito da una serie di saggi visuali dedicati a cineasti, artisti, intellettuali e studiosi che in questa occasione verranno proiettati per la prima volta sul grande schermo.

Gli autori coinvolti sono il regista e scrittore tedesco Alexander Kluge, il fotografo giapponese Satoshi Fujiwara, il regista francese Bertrand Bonello, il regista e attore americano Brady Corbet, l’economista svizzero Christian Marazzi, il regista argentino Eduardo Williams, i registi francesi Caroline Poggi e Jonathan Vinel, REMEMBER, lo scrittore e critico Shumon Basar e la fotografa Alessia Gunawan.

Cinema in rete

Il progetto, a cura di Gianmarco Torri, vuole riflettere criticamente su quello che è avvenuto nel 2020. (Quasi) nessun evento in presenza, tutto solo online: proiezioni, rassegne, conferenze, festival.

Anche se è forte il desiderio di poter nuovamente organizzare e assistere a proiezioni in spazi fisici, questo periodo ci ha insegnato quali opportunità possa offrire la fruizione del cinema attraverso la rete. E di sicuro, anche quando riprenderemo le “vecchie” abitudini, non smetteremo di accedere al patrimonio cinematografico attraverso il web.

La domanda allora è: come questo può cambiare, sta cambiando, cambierà le forme della curatela e della programmazione cinematografica?

Durante l’anno abbiamo scoperto ininterrottamente nuove risorse e abbiamo realizzato quanto fosse ricco il mondo del cinema sul web. Il riferimento non è (solo) all’offerta delle piattaforme a pagamento o ai materiali che sono stati caricati appositamente durante l’anno da istituzioni e festival, ma anche e soprattutto ai materiali che erano già online, anche se con poca visibilità.

Il progetto Cinema in rete si concentra dunque su film presenti su siti ufficiali di un’istituzione o di qualcuno che abbia i diritti e li abbia pubblicati espressamente per la fruizione online, in modo “permanente” e gratuito.

A parte alcuni progetti pionieristici, ci sono pochissimi strumenti, poche esperienze, poche riflessioni dedicate a come esplorare e sfruttare questa gigantesca opportunità.

Verranno dunque chiamati dei curatori che organizzeranno dei percorsi ‘pratici’ dal vivo e online. Ma ci sarà anche uno spazio di riflessione teorica grazie alla pubblicazione di un ebook che metterà insieme 9 curatori, ognuno dei quali offrirà una riflessione e un percorso guidato dalla propria sensibilità ed esperienza, sfruttando il “cinema” liberamente accessibile sul web.

Il progetto si dividerà quindi in tre filoni: una riflessione critica su cosa significhi curare un programma con film online e come questo possa avere un impatto sulla cultura cinematografica e sulla pratica curatoriale; un programma di film, che ogni lettore/spettatore potrà seguire autonomamente leggendo il saggio e accedendo ai materiali attraverso i link e, infine, un elenco di risorse disponibili online e utilizzate dai curatori nella costruzione del loro saggio/percorso.

L’immagine e il suo doppio – Produttrici donne in Europa

Grazie alla collaborazione di tre giovani curatrici italiane che lavorano all’estero – Glenda Balucani, Lucia Pagliardini e Annamaria Scaramella – la Mostra organizza una serie di incontri con le produttrici donne che realizzano film in quattro paesi dell’Europa mediterranea: Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Sarà l’occasione per fare incontrare professioniste di cinematografie che già lavorano insieme grazie alle coproduzioni e per riflettere su cosa significhi “fare cinema” e produrre film in era post-pandemica.

Cinema in spiaggia

[in collaborazione con Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia]

La Mostra riaccende il suo schermo sul mare, presso la spiaggia dei Bagni Agata, proponendo grandi film italiani – in pellicola, grazie alla Cineteca Nazionale – in cui è proprio la sala cinematografica ad essere la protagonista. Una scelta che vuole essere di augurio per la riapertura dei cinema del nostro Paese.

Il grande schermo in spiaggia ricorderà anche la figura di Giulietta Masina, nel centenario della nascita, da un punto di vista alternativo, concentrandosi sulle sue interpretazioni ‘autonome’, slegate cioè dal cinema di Federico Fellini.

Il muro del suono (dedicato a Zagor Camillas)

Torna Il muro del suono, il tradizionale “dopo-festival” della Mostra dedicato al connubio tra musica e immagini proiettate sul muro di Palazzo Gradari con sonorizzazioni e performance uniche e originali. Dopo il concerto andato subito sold-outorganizzato lo scorso anno in ricordo di Zagor Camillas, si tornerà inoltre a popolare la grandepiazza di Pesaro per ospitare il primo concerto di N.A.I.P., l’artista rivelazione dell’ultima edizione di X Factor. Il cantante e performer italiano si confronterà con le immagini del cinema d’avanguardia (dadaista e surrealista) degli anni ’30 in una sonorizzazione dal vivo prodotta in esclusiva dalla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema.

Corti in Mostra – Animatori italiani oggi

Omaggio a Magda Guidi e Michele Bernardi

Ottava edizione di Animatori italiani oggi, rassegna non competitiva curata da Pierpaolo Loffreda e realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Urbino e di Macerata, e con l’Istituto d’Arte Scuola del Libro di Urbino. La sezione è riservata alle più recenti opere inventive ed emozionanti realizzate da autori italiani di cinema d’animazione. Oltre venti corti di autori sia affermati che esordienti che spaziano dai nuovi lavori di Gianluigi Toccafondo e Simone Massi a quello degli studenti della Scuola del Libro di Urbino.

Di seguito i lavori selezionati:

– Bleed di Igor Imhoff, 2020, 4’40”

– Studi: sulla complessitá e le differenze di Ilaria Pezone, 2016, 4’

– Lucciole di Ilaria Pezone, 2019, 1’55”

– Il mondo di sotto di Benedetta Sani, 2020, 4’

– The Fear in Your Eyes di Giacomo Sabatini, 2021, 3’45¨

– Dreamland di Gianluigi Toccafondo, 2021, 14’40”

– Tephra di Maria Luisa Cavallo, 2020, 2’50”

– Letale q.b. di Benedetta Baraldi, 2020, 1’10”

– Mare n’gannatore di Carola Pignati, 2020, 4’30”

– Ho cucito per te una coperta di occhi di pesce di Alice Bonora, 2020, 0’45”

– Tra le foglie di Giada Franceschelli, 2019, 0’50”

– Buon vento di Silvia Pasi, 2019, 0’25”

– Mentre tu dormi di Sara Paternicò, 2021, 1’15”

– Krampushnacht di Silvia Baccanti, 2020, 1’30”

– Pronta di Alessia Angelini, 2021, 3’50”

– Dots per Inch di Claudia Muratori, 2021, 1’45”

– Sempre nel cuore della classe 4C Scuola del Libro di Urbino, 2021, 2’20”

– Jadar di Amerigo Mancini, 2020, 3’05”

– Eyes Wild Open di Mila Dobrevska, 2021, 0’40”

– Il carnevale di Anica Kitanoska, 2021, 0’30”

– L’infinito di Simone Massi, 2021, 1’50”

Inoltre, due focus saranno dedicati a Magda Guidi e a Michele Bernardi.

Magda Guida, a cui la Mostra ha dedicato una retrospettiva nel 2014, quando firmò anche il manifesto, è considerata tra i maggiori esponenti del cinema d’animazione in Italia. I suoi film sono stati selezionati nei più importanti festival di settore e i suoi disegni sono stati esposti in numerose gallerie d’arte in Italia e all’estero. Tra i suoi ultimi lavori, Sogni al campo (con Mara Cerri), è stato selezionato nel 2020 nella sezione Orizzonti a Venezia.

Michele Bernardi, autore del manifesto di questa edizione, dopo aver realizzato alcuni celebri video musicali per i più importanti esponenti dell’indie italiano, ha realizzato il suo primo lavoro nel 2008. Opere come Tinnitus, Djuma e Lost inEmotions hanno riscosso notevole successo nei festival internazionali fino a essere finalista, con Mercurio, ai Nastri d’argento del 2018.

Sigla di Donato Sansone

Donato Sansone, uno dei maggiori ‘animatori’ italiani contemporanei, ha creato per il festival una sigla originale che, ancora una volta, sorprende per la commistione e la sperimentazione fra tecniche d’animazione tradizionali e digitali. Sansone lavora in un’ottica totalmente interdisciplinare e intermediale, combinando disegno, animazione su carta, computer grafica, elaborazione 3d e compositing.

Vedomusica

Videoclip Italia – Una ricognizione esemplare

Al vitalissimo mondo del videoclip è dedicata la nuova sezione della Mostra, curata da Luca Pacilio, che presenterà 20 video musicali italiani prodotti nell’ultimo anno attingendo a esperienze creative tutte diverse, tra le quali figurano cantanti come Madame, Gianna Nannini, Mahmood, Ghemon e molti altri. Attraverso un apposito contest sui social network, sarà inoltre proclamato il “videoclip dell’anno”.

In linea con le altre sezioni del festival, anche in questo caso un focus sarà dedicato a un autore particolarmente significativo: si tratta per questa prima edizione di UOLLI, nome d’arte di Tomas Marcuzzi.

Nato come grafico, si è da subito appassionato all’animazione digitale e alla regia, realizzando numerosi videoclip per artisti come Meg, Lo stato sociale, Brunori Sas, Populous, Yombe, Franco Battiato, Niccolò Fabi, Bowland e molti altri. Ha curato diverse campagna pubblicitarie per grandi aziende come Moleskine e Illy e il suo mondo naif, con le sue costruzioni tattili, lo ha portato ad essere uno dei protagonisti di “Artisti in fuga” su SkyArte. Nel 2012 ha realizzato la sigla della Mostra del Cinema di Venezia.

Concorso (Ri)montaggi. Il cinema attraverso le immagini

Torna il primo concorso in Italia – e uno dei pochi al mondo – dedicato ai video essay, la nuova forma di critica cinematografica. I curatori Chiara Grizzaffi e Andrea Minuz selezioneranno cinque video essay/recut/mash-up/remix tra cui verrà eletto il vincitore da proiettare al festival.

Premio Lino Miccichè per la critica cinematografica

In collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI), la Mostra, sempre attenta alla formazione del nuovo pubblico e in linea con tutte le iniziative che ogni anno mette in campo per coinvolgere i più giovani, organizza un concorso per critici/recensori – intitolato a Lino Miccichè, fondatore della Mostra – diviso in due sezioni: una per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e una per quelli universitari.

La scuola allo schermo

Progetto di formazione in collaborazione con la rete

delle Piccole Scuole di INDIRE

In collaborazione con INDIRE (l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) la Mostra partecipa all’iniziativa “La Scuola allo schermo” fornendo una serie di film delle passate edizioni per completare una raccolta di risorse audiovisive rivolta ai docenti, ai dirigenti scolastici, a chi studia, fa ricerca o formazione nei contesti educativi e a chiunque voglia approfondire i temi legati al mondo della scuola e della società italiana dal dopoguerra ad oggi.

spaziobianco

Dopo il successo della scorsa edizione torna lo spaziobianco, una nuova sala dedicata al mondo dell’arte e della fotografia che quest’anno ospiterà l’installazione e le proiezioni dei lavori di Morgan Menegazzo eMariachiara Pernisa, in un progetto originale curato da Mauro Santini.

E inoltre…

Pesaro è la città con più mezzi sostenibili e la prima città d’Italia – assieme a Bolzano – per percentuale di spostamenti in bici sul totale degli spostamenti urbani. Questo è stato reso possibile in particolare grazie alla sua estesa rete di piste ciclabili urbane che sfiora i 100 km; una mentalità green perfettamente incarnata anche dal Festival che si svolge in location tutte connesse fra loro da percorsi ciclo-pedonali. È per questo che la bicicletta è il mezzo ufficiale del festival, fornito gratuitamente a ospiti e collaboratori. La location più distante è l’arena per la sezione Cinema in spiaggia, presso i Bagni Agata, che dista 4,5 km dalla Piazza centrale di Pesaro, fulcro della manifestazione. I bagni sono raggiungibili tramite la linea 2 della bicipolitana (censita anche da Google Map) in circa 15 minuti. Le altre location si trovano attorno alla piazza, a pochi minuti a piedi l’una dall’altra e facilmente raggiungibili in bicicletta da pressoché tutti gli alberghi cittadini.

Novità assoluta di questa edizione è Spazio Kids, uno spazio che la Mostra dedica ai bambini delle scuole primarie che potranno partecipare a laboratori e workshop con un autore di animazione in stop motion per realizzare un cortometraggio, per un villaggio del cinema in cui la “bicicletta verde” sarà di nuovo protagonista.

Dopo le collaborazioni degli scorsi anni, Emergency diventa da questa edizione il Charity Partner Ufficiale del festival con una serie di iniziative tra cui la presentazione di un nuovo film del progetto “Una storia per Emergency”. L’associazione umanitaria fondata nel 1994 per portare aiuto alle vittime civili delle guerre e della povertà presenterà a Pesaro il corto Capitan Didier diretto da Margherita Ferri, con la sceneggiatura di Roberta Palmieri e la produzione di Matteo Rovere per Groenlandia, la quale ha appena inaugurato una nuova divisione dedicata al cinema diretto da registe, LYNN.

Nei suoi quasi 60 anni di storia, il Festival ha prodotto e raccolto un’enorme quantità di pubblicazioni, documenti, foto e materiali video di incredibile importanza scientifica e storica. A testimonianza di questo, il 12 giugno 2020 il MIC – Direzione Generale Archivi lo ha dichiarato archivio di interesse storico particolarmente importante. La Fondazione ha avviato un progetto di recupero, riordinamento e inventariazione dell’archivio che mira a farne un centro studi a disposizione della collettività, che si tratti di ricercatori, professionisti, o semplici appassionati italiani e stranieri, aggiungendo così un importante elemento di attrattiva alla Mostra e alla città che la ospita. L’inaugurazione dell’archivio è previsa per giugno 2021.