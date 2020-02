CECHOV LAB, Spaziokult e Teatro il “T”

Workshop Intensivo (due domeniche al mese)

Il workshop è un’opportunità per conoscere ed apprezzare il genio di Cechov ed il suo immenso talento, rileggendolo da nuove prospettive. In particolare, il workshop, sulla base dei testi del sommo autore9 russo, si propone di ampliare il punto di vista attoriale sullo stare in scena. Non si tratta semplicemente di acquisire delle tecniche, ma di creare stimoli, domande, di indagare sulle proprie potenzialità, per concederle al testo, affinché la recitazione sia un atto creativo, e non indotto/imitativo.

Tutto nasce dal corpo, come veicolo suggestivo delle emozioni. Al centro della scena ci dev’essere un’azione concreta, necessaria. Il corpo reagisce per primo, poi arrivano i pensieri, le azioni, le parole, in maniera del tutto sincronica.

In questo laboratorio partiremo da un approccio istintuale al testo, per poi analizzarlo e metabolizzarlo attraverso improvvisazioni fisiche e vocali, fino ad arrivare alla costruzione del personaggio e alla composizione scenica.

Verranno realizzate alcune scene tratte da testi di Anton Cechov, che presenteremo nello spettacolo finale, il 24 maggio al Teatro il “T”.

Conduce il Laboratorio Patrizia Olgiati

Attrice, autrice e regista teatrale. Diplomata nel 1999 a Milano alla Scuola Internazionale di Teatro di Kuniaki Ida (docente della Civica Paolo Grassi), ha poi approfondito lo studio della recitazione presso vari maestri e registi italiani ed internalzionali di diversa estrazione formativa. Dal 2004 conduce laboratori di recitazione sia per adulti che per ragazzi, collaborando con diverse realtà teatrali e associazioni culturali (Cechov Lab, Tradimenti di Pinter, Macbeth Lab, Confusioni di Alan Ayckbour, e tanti altri)

Destinatari

l Workshop è aperto ad attori professionisti e non, e a tutti coloro che abbiano avuto un’esperienza pregressa in ambito recitativo/teatrale.

Informazioni ai partecipanti

Agli allievi è richiesta la lettura integrale dell’opera (le scene su cui lavoreremo verranno inviate via mail).Presentarsi con abbigliamento comodo, che permetta qualsiasi tipo di movimento.

Luogo, Durata ed orari

Il workshop avrà luogo al Teatro il “T”, in via Giovanni da Castel bolognese 31, Roma

Durata complessiva: 42 ore, suddivise in sei incontri (due domeniche al mese) nei giorni:

15 e 29 Marzo

5 e 26 Aprile

10 e 24 Maggio

Orario: dalle 10 alle 17.00

Modalità di partecipazione

Quota di partecipazione per l’intero laboratorio 200€ / 70€ mensili.

Per candidarsi inviare sms/WhatsApp al 3393300989 oppure mail spaziokult.org@gmail.com Numero di partecipanti: minimo 5, massimo 10 allievi.

Termine massimo per le iscrizioni: 7 marzo 2020

Cechov lab è un progetto di Spaziokult in collaborazione con Teatro il “T”