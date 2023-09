BAJOCCO FESTIVAL ARTI PERFORMATIVE 2023 con artisti da tutto il mondo

‘BAJOCCO FESTIVAL ARTI PERFORMATIVE 2023’

8/9/10 Settembre 2023 al via la Dodicesima Edizione

Evento di Arti di Strada ad Albano Laziale (RM). Una tre giorni di esibizioni circensi e musicali con performers da sei nazioni per oltre 100 spettacoli dalle ore 20 fino a tarda serata.

Gianluca Pelle: “La strada come unico palcoscenico, il pubblico come parte integrante dello spettacolo, la Storia di una città come prima spettatrice”

ALBANO LAZIALE (RM) – “Quella di quest’anno sarà un’edizione ricca di spettacoli in cui performers dall’Italiae dal mondo, dall’area circense a quella musicale, creeranno un dialogo di vera e propria empatia con il pubblico attraverso la loro arte, dove l’evoluzione artistica diventa l’unica vera protagonista”. Così Gianluca Pelle, Presidente dell’Associazione XV Miglio ETS, ideatrice e organizzatrice di Bajocco Festival Arti Performative, dall’8 al 10 Settembre 2023 ad Albano Laziale (RM), spiega il fil rouge di un evento che, oggi più che mai, strizza l’occhio all’emozione.

“Per questo motivo – aggiunge Pelle – non saranno posizionate grandi strutture per le esibizioni come avvenuto gli anni precedenti, bensì postazioni in cui artiste e artisti possono realizzare i loro spettacoli a contatto con il pubblico che ne diventa, così, parte integrante! Come organizzatori siamo certi di aver creato un evento non soltanto artistico ma anche molto coinvolgente”.

Giunta alla sua dodicesima edizione, realizzata in collaborazione con il Comune di Albano Laziale e il circuito United for Busking la manifestazione accoglierà Buskers da sei Nazioni: Argentina, Francia, Italia, Olanda, Repubblica Ceca, USA. Attori, musicisti, giocolieri, acrobati, fuocolieri, illusionisti per oltre 100 spettacoli a partire dalle ore 20 fino a tarda serata a turnazione nelle 13 postazioni. Novità di quest’anno una serie di anteprime nei tre giorni di festival: Venerdì 8 ore 19 e 19.30, Sabato 9 dalle ore 18:30 alle 19:30, Domenica 10 Settembre dalle ore 17: alle 17:50.

Tra stupore, incanto e meraviglia in piazze, vie e vicoli, Bajocco Festival è una manifestazione artistica e culturale attesa nel territorio e oltre, in grado di catalizzare centinaia di migliaia di persone, collocandosi tra i principali festival di artisti di strada in Italia. “Bajocco Festival è patrimonio della nostra comunità e del territorio dei Castelli Romani – sottolinea il Sindaco di Albano Laziale Massimiliano Borelli -. Negli anni è diventato un appuntamento fisso per migliaia di curiosi, amanti dell’arte e del divertimento, che raggiungono la nostra Città da ogni parte della Regione. L’edizione dello scorso anno ha visto il ritorno di performers circensi e musicali per le vie del centro storico. Anche quest’anno il programma è ricco di spettacoli per tutti, grandi e piccini, pronti a fare festa”.

“Per questo, ringrazio l’Associazione XV Miglio per il lavoro tenace e per la passione che mette nell’organizzare questo evento spettacolare. Sono certo che la dodicesima edizione del Bajocco Festival – aggiunge Borelli – avrà ancora più successo e porterà tante novità, tanta allegria e divertimento per tutti”.

EDIZIONE GREEN. Come già da tempo, anche l’edizione 2023 sarà “green”: luci led per illuminare la manifestazione, gli operatori gastronomici delle aree utilizzeranno stoviglie di materiale compostabile, in tutta l’area sarà possibile differenziare i rifiuti e sarà attivo un servizio navetta gratuito “da” e “per” le frazioni di Pavona e Cecchina.

A sostenere l’organizzazione della manifestazione, la collaborazione con la Fondazione Marta Czok che ha donato un’opera grafica tra i premi della lotteria di autofinanziamento.

Variegate anche le proposte collaterali al Festival:

OLTRE FESTIVAL. Oltre il programma artistico, tanti gli eventi correlati a Bajocco Festival dal mondo della pittura, del disegno, della danza, dei libri e delle sonorità armoniche dei Gong. Alcuni di questi appuntamenti, inoltre, vedranno la partecipazione artistica attiva di giovani, pubblico e abitanti di Albano Laziale.

AREE GASTRONOMICHE. All’interno dell’area della manifestazione, infatti, sono presenti tre Aree Gastronomiche in corrispondenza di altrettante Postazioni Artistiche Musicali: Piazza PIA (Postazione Musicale n.13), Viale Risorgimento – Area Museo (Postazione Musicale n.8), Piazza Gramsci (Postazione Musicale n.6). Un modo per godere di Bajocco Festival in note, gustando sfiziose proposte street food.

“CASTELLI BEER FESTIVAL”. Nato dalla collaborazione tra l’Associazione Community & Culture Agency e l’Associazione XV Miglio ETS, torna all’interno di Bajocco Festival 2023, l’evento dedicato alla birra artigianale italiana e internazionale.

CONCORSO FOTOGRAFICO “BAJOCCO CLICK”. Una sfida tra appassionati e professionisti nel catturare i momenti più belli del Festival. Oltre ad essere premiate, le foto vincitrici faranno parte di una mostra diffusa.

CONCORSO “DOLCE BAJOCCO” alla riscoperta tradizione dolciaria locale che, quest’anno, strizza l’occhio alla tradizione culinaria del mondo, in un incontro tra culture attraverso la più spensierata delle attività: la preparazione di dolci golosi.

LOTTERIA BAJOCCO FESTIVAL. L’Associazione XV Miglio ETS ha indetto una lotteria di autofinanziamento i cui fondi raccolti consentiranno di organizzare progetti e attività di Bajocco Festival. Biglietti in vendita nei tre giorni dell’evento presso il gazebo dell’Associazione XV Miglio (Corso Giacomo Matteotti 117). Primo premio una Gift Card del valore di € 1.500,00 spendibile in un’agenzia di viaggi.

SPAZIO BIMBI con laboratori e giochi di una volta.

MERCATINO ARTIGIANALE DI QUALITÀ.

“A nome dell’Associazione XV Miglio ETS – saluta Gianluca Pelle – do il benvenuto al numeroso pubblico che verrà a trovarci l’8, il 9 e il 10 Settembre, condividendo con noi e l’intera Città, questo straordinario spettacolo di Meraviglia Italiana! Vi aspettiamo!”

INFORMAZIONI

Quando e Dove: 8. 9. 10. Settembre 2023 – Albano Laziale (RM)

Orario spettacoli: a partire dalle ore 20:00

Sito web: www.bajoccofestival.com

Programma esibizioni Circensi e Musicali: https://issuu.com/associazionexvmiglio/docs/pieghevole_sfogliabile_web_bassa

Facebook: www.facebook.com/bajoccofestival/

Instagram: bajoccofestival

YouTube: www.youtube.com/@associazioneculturalexvmig7314