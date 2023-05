FalComics 2023: oltre 100000 presenze

FalComics 2023: un successo da oltre 100000 presenze targato LEG Live Emotion Group.

Il nostro report.

FalComics 2023, il festival

L’appuntamento 2023 con FalComics, il festival dedicato al comics e alla cultura pop, è stato un grande successo.

Per le strade di Falconara Marittima si sono riversati eserciti di appassionati e semplici curiosi provenienti da ogni dove e la città si è trasformata in un grande evento a cielo aperto che da mattina a sera ha regalato al pubblico allegria, colori, emozioni e novità. Quest’anno l’area del festival si è ampliata non solo in centro città ma anche sulla costa grazie alla collaborazione con alcune strutture ricettive che hanno saputo egregiamente accogliere ospiti e turisti.

Un successo, quello di FalComics, ottenuto grazie anche e soprattutto alla perfetta organizzazione della LEG Live Emotion Group capitanata da Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca. L’evento è nato per volontà di Stefania Signorini, Sindaco della cittadina marchigiana e da un’idea del Direttore Gianluca Del Carlo che ha sviluppato e realizzato una manifestazione singolare nel suo genere. Del Carlo ha saputo unire il sapore e il calore della tradizione con i colori e la luce dell’innovazione.

Difficile (se non impossibile) identificare il target di FalComics: era infatti presente gente di ogni età, anche in veste di cosplay. Tanti i temi affrontati da quest’ultima categoria: dall’intera Famiglia Addams ai supereroi Marvel e Dc, passando ovviamente dai protagonisti dei fumetti Bonelli e dai manga giapponesi.

La seconda edizione targata LEG Live Emotion Group. Il primo appuntamento CFC

Questa seconda edizione targata LEG Live Emotion Group è riuscita sotto ogni punto di vista ed è riuscita a generare un indotto economico davvero gigantesco per l’intero territorio. Al lavoro una grande squadra che ha coinvolto anche cittadini e commercianti locali.

FalComics 2023 e’ stato inoltre il primo appuntamento del CFC, Comics Festival Community, la rete di festival tra i più importanti del settore.

Presenti infatti anche il Direttore del San Marino Festival Paolo Gualdi, gli ideatori di eventi quali la Sagra del Fumetto e Pop Con, Andrea Lucchi e Alberto Grezzani, quelli di Pescara Comix Daniele Forcucci e Stefano Salerno e “last but not least” Nicola D’Olivo, Angelo Gasparri e Gianluca Del Carlo, cresciuti nel mondo di Lucca Comics & Games.

Le dichiarazioni di Gianluca Del Carlo, Direttore di FalComics

“La soddisfazione nasce di certo da un’incredibile risposta del pubblico andata oltre ogni aspettativa, ma la forza che il sistema di reali sinergie tra festival legati al progetto Comics Community Festival ha creato in questa esperienza, amalgamata alla propositività del luogo che ci accoglie, è la strada che ha portato al successo: ogni organizzatore a messo disposizione le proprie eccellenze ed i propri canali di comunicazione, tutti uniti dalla volontà di regalare un evento di festa che fosse culturalmente coerente con il mondo POP di cui facciamo parte. Attività d’intrattenimento, che hanno spaziato dagli e-sport alle parade di dinosauri, hanno stupito e colorato la Città di Falconara e tutti coloro che hanno avuto la voglia di venirci a trovare. La crossmedialità e lo spirito legato al concetto di Community driven sono indici inequivocabili del successo di un’operazione come FalComics e dell’adeguatezza del luogo che la ospita: in questo senso possiamo estendere il successo a tutti coloro che ci hanno portato sul mondo del web e tutta la popolazione della città che hanno contribuito a materializzare, per tre giorni, l’isola che non c’è!”.

Le dichiarazioni di Sandro Giacomelli (socio fondatore della LEG insieme a Ferri e De Luca)

“L’edizione 2023 di FalComics, la seconda curata da LEG, riporta un successo in termini di numeri e partecipazione che ci lascia estremamente soddisfatti; l’adesione del pubblico ha infatti del tutto superato le aspettative e il Festival è riuscito a portare in città una quantità di persone incredibile, superando anche lo stesso numero di abitanti e dandoci così la certezza che FalComics sia riuscito ad intercettare l’interesse non solo della cittadinanza ma anche dell’indotto turistico e del territorio limitrofo. Per questo motivo è d’obbligo riconoscere la capacità degli esercenti e delle strutture ricettive falconaresi, che hanno dimostrato una grande disponibilità e un grande spirito di collaborazione, oltre che palesarsi abilissimi nell’accogliere il pubblico e rendere l’esperienza di ogni singolo partecipante unica e indimenticabile.

Ci tengo a ringraziare personalmente il Sindaco Stefania Signorini, che non ha partecipato con tutto l’impegno possibile alla buona riuscita della manifestazione solo come Primo Cittadino, ma si è dedicata a FalComics con tutta sé stessa, anche a livello personale, dimostrando fin dall’inizio una passione smisurata per la propria città e per le attività culturali e di intrattenimento e dando un contributo imprescindibile per il successo del Festival.”

Gli ospiti dell’edizione 2023 di FalComics, gli eventi all’interno della rassegna

L’edizione 2023 di FalComics prevedeva numerosi eventi in programma. Impossibile però non menzionare almeno alcuni degli ospiti: l’illustratore e autore Paolo Barbieri, la regina delle sigle dei cartoni animati, Cristina D’Avena, Chef Hiro, Shorty e Aladin di Radio Deejay e M2O, il grande attore, comico, doppiatore, imitatore e conduttore televisivo Massimo Lopez, la doppiatrice Monica Ward e alcuni doppiatori di Simpsons e Dragonball.

Tra le iniziative: il torneo FALCOMICS E-GAMES alla fine del quale, è stato consegnato anche un premio speciale ispirato al tema affrontato da WINDTRE con il progetto “Voce alle gamer”, rivolto alle ragazze che non si sentono libere di essere sé stesse online. Iniziativa dedicata all’inclusione in un contesto, come quello del gaming, percepito come fortemente maschile, nonostante le giocatrici in rete nel nostro Paese siano il 47%.

I partner, gli sponsor e i media partner

Partner di FalComics 2023 sono stati: l’Università Politecnica delle Marche e la Regione Marche. Il main sponsor dell’evento WINDTRE.

La lista completa degli sponsor (impossibile elencarli tutti) la potete invece trovare sul sito ufficiale di FalComics.

Media partner sono stati infine Radio Linea 1, Radio 70 80 90, Iunior Tv, Super Six, Crossover Universo Nerd e Cosplay Italia.

FalComics 2023 si è svolta da venerdì 5 a domenica 7 maggio per le vie principali di Falconara Marittima (AN) situata nel suggestivo litorale marchigiano. A noi non resta che darvi appuntamento alla prossima edizione che, siamo certi, riuscirà a replicare e persino a migliorare i numeri registrati quest’anno.