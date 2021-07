Cervelli in fuga e raccomandazioni, i Bellamorèadenunciano il sistema e valorizzano i ricercatori italiani che lavorano all’estero. “Ma Pi Favuri” è la storia di chi, con orgoglio, porta in alto il nome dell’Italia nel mondo.

di Lorena Fantauzzi

Con il brano “Ma pi favuri!” (Ma per favore!) il duo denuncia un sistema distorto, fatto di raccomandazioni. Fuga di cervelli e onore al merito. L’intento è di valorizzare tutti quei “Cervelli in fuga” costretti a emigrare dall’Italia per trovare fortuna altrove. Si parla di Ricercatori, medici, biomedici. Il duo ha preso ispirazione dalle storie di italiani (come Tiziana Aranzulla, siciliana, l’unica italiana selezionata dal Convegno internazionale “ComplexCardiovascular Catheter Therapeutic” tra quelle considerate le 10 migliori del mondo in Cardiologia Interventistica; ancora, la storia di Sabrina Berretta, siciliana di Catania, in Italia non ha superato il concorso per un posto da bidella dopo essersi laureata con lode in medicina, ad Harvard è diventata direttrice dell’Harvard Brain tissue resource center. Insomma sono tantissime le storie di questi Italiani che realizzano il loro sogno non nella loro terra di origine ma all‘estero). Eppure, questo non basta. Avere successo, realizzarsi altrove. La terra chiama, per questo, i Bellamorèacercano di lanciare un messaggio di speranza e di forza a tutti i giovani laureati, di credere nelle potenzialità e possibilità della loro terra di origine e cambiare il sistema.

“Sono tanti i ricercatori italiani riconosciuti nel mondo – hanno detto i Bellamorèa – il merito è certamente degli italiani che fanno ricerca, spesso all’estero. Con il nostro videoclip musicale “Ma pifavuri” vogliamo raccontare la storia di chi, con orgoglio, porta in alto il nome dell’Italia nel mondo. Nel momento in cui l’Italia si distingue deve esistere una minima speranza per cambiare le cose per davvero – concludono”.

I temi sociali sono una chiave importante per i giovani – ha detto Leo Gullotta – li stanno individuando a poco a poco e li denunciano. I giovani e la musica. La musica può denunciare – conclude – mancanze di diritti sociali e poi, da parte mia, chi ha avuto nella vita deve saper dare”