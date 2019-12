DANCE EXPLOSION 10ma EDIZIONE LANCIA UNA NUOVA INIZIATIVA

di Sara Lauricella

Dance Explosion giunge alla sua decima edizione nella bella Anagni il 14 e 15 marzo 2020. Anche quest’anno sarà il Palazzetto dello Sport ad ospitare il contest di danza che accoglie scuole ed artisti provenienti da tutta Italia per mettersi in gioco e per far vedere il frutto di allenamenti estenuanti e di grandi sacrifici. E per questa 10ma edizione l’organizzazione vuole festeggiare lanciando l’iniziativa “Prima di iscrivi, meno paghi”, che darà l’opportunità ai primi iscritti di avere una quota di adesione ridotta rispetto a quella ordinaria. In giuria, e non solo, una rosa di artisti, tra i quali un big a sorpresa che non è ancora stato svelato, maestri, coreografi ed appassionati di danza che, tutti insieme, si ritroveranno per quest’importante edizione. La manifestazione si articolerà in due giornate: la prima, il 14 marzo dedicata all’hip-hop per il III trofeo URBAN STREET (art director Gaetano Porto) e la seconda del 15 marzo dedicata al V trofeo ANAGNI DANZA (art director Michele Moretti). Un consueto appuntamento, quello della Dance Explosion, che accoglierá anche dei noti coreografi di fama nazionale e internazionale quali la storica Maura Paparo insieme ai colleghi Fabrizio Mainini, Laccio, Francesca di Maio ed Irma de Paola per il team coach di modern, Cristina Amodio e Gaia Straccamore per il classico, Roberta Fontana insieme con Francesco Mannino e Macia del Prete per il contemporaneo, mentre la giornata dedicata all’hip-hop vedrà in giuria i coach Andrea Pacifici, Orlando Moltoni, Peter Valentin e Stefano Panatta. A presentare la due giorni di danza e musica la coppia di conduttori, ormai collaudata, composta da Gaetano d’Onofrio ed Annamaria Ranelli. La manifestazione si svolge con il patrocinio della Città di Anagni, direttore generale della manifestazione Marco Franceschetti, partners della manifestazione Vincenzo Macario, Antonio Desiderio e Ciro Venosa. Con la collaborazione di Studio 13. Tanti ed ambiti i premi e trofei che saranno assegnati ai danzatori ed accademie, da premi in denaro a borse di studio, attestati, coppe e medaglie. La mission di Dance Explosion non si limita a porre l’attenzione sulla danza e su tuto il mondo che gira intorno ad essa ma anche alla promozione turistica della cittadina di Anagni, già nota per avvenimenti storici, e che, negli ultimi anni si è rivelata meta turistica anche grazie alle tante attività di intrattenimento destinate sia ai cittadini che ai visitatori.

Per info danceexplosion@libero.it – 3899041407 – 3791632264