Crimini e Criminologia-Cusano Italia Tv. In diretta dalle ore 21.30 alle 23.30

Domenica 21 gennaio dalle ore 21.30 in diretta su Cusano Italia TV (Canale 122 del digitale terrestre), nuovo appuntamento speciale con “Crimini e Criminologia”. Fabio Camillacci e Gabriele Raho punteranno i riflettori sui recenti sviluppi del giallo di via Poma: l’omicidio di Simonetta Cesaroni. Uno dei cold case più famosi della storia del crimine italiano. Un delitto consumato in un appartamento al terzo piano del complesso di via Carlo Poma 2 nel quartiere della Vittoria a Roma. Il caso non è stato mai risolto nonostante più di 33 anni di indagini, inchieste e processi. Tra il 1990 e il 2011 finirono sotto accusa nell’ordine: Pietrino Vanacore, portiere dello stabile dove avvenne l’omicidio, Salvatore Volponi, datore di lavoro della vittima, Federico Valle, il padre del quale aveva uno studio di avvocato nello stabile, e infine Raniero Busco, fidanzato della vittima. Recentemente, invece, da una vecchia informativa dei carabinieri che lavorarono al giallo, i media hanno tirato in ballo ingiustamente Mario Vanacore, il figlio di Pietrino. Un’ipotesi che i magistrati hanno definito “una semplice e infondata suggestione”. Nel frattempo, in mancanza di nuovi elementi, gli stessi magistrati hanno chiesto l’archiviazione della nuova inchiesta aperta recentemente; ma la famiglia di Simonetta Cesaroni si oppone alla chiusura definitiva delle indagini. La storia e gli ultimi sviluppi in primo piano con il focus firmato Aurora Vena. Interverranno autorevoli ospiti, grandi esperti del giallo di via Poma avendoci lavorato direttamente in prima persona: il giornalista Massimo Lugli (SOCIAL: su Facebook è Massimo Lugli su Instagram @massimolugli), l’ex dirigente della squadra omicidi di Roma e oggi direttore operativo della Italpol Antonio Del Greco (SOCIAL: è a questo nome su Facebook, non sta su Instagram), il regista teatrale e scrittore Francesco Sala autore del libro “Roma Criminale” (SOCIAL: su Facebook è Francesco Sala mentre su Instagram è @francesco.sala.52), il documentarista e scrittore Paolo Cochi (SOCIAL: su facebook è Paolo Cochi, su Instagram è @paolocochi) e il giornalista Emilio Orlando (SOCIAL: ha solo facebook a nome Emilio Orlando). Mentre, per la rubrica “La chiave di volta”, interverrà la psicologa e criminologa Antonella Elena Rossi (SOCIAL: su Facebook è a questo nome, su Instagram è @antonellaelenarossi). A seguire, consueto appuntamento con “Lente d’ingrandimento” insieme a due esponenti dell’Osservatorio Criminologico di Crimini e Criminologia: la psicoterapeuta, criminologa e giornalista Barbara Fabbroni (SOCIAL: è a questo nome su Facebook e @barbarafabbroniofficial su Instagram) e il criminologo e giornalista Michel Maritato (SOCIAL: su Facebook è Michel Maritato su Instagram @MichelMaritatoOfficial). Da “La Storia Oscura” e Radio Cusano Campus, un’intervista all’avvocato Claudio Strata, legale di Mario Vanacore. In esclusiva, grazie alla giornalista d’inchiesta Raffaella Fanelli, anche un estratto di un’intervista allo stesso Mario Vanacore. In chiusura, per l’altra rubrica “Italia in giallo e nero”, si parlerà dell’omicidio di Katy Skerl: la ragazza di 17 anni uccisa esattamente 40 anni fa, visto che era il 21 gennaio 1984. Qualcuno la strangolò in una vigna di Grottaferrata ai Castelli Romani. Ancora oggi per quel delitto non c’è un colpevole. Il caso è stato collegato (senza riscontro) a quelli di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Il nome di Katy Skerl è tornato al centro delle cronache nel 2022 perchè la sua tomba al Verano è stata violata e la salma trafugata. Ospite: Francesco Morini, l’ultimo fidanzato di Katy Skerl e autore del libro “Ragazze Perdute” (SOCIAL: Francesco Morini ha solo un facebook in comune col fratello che si chiama @maxefrancescomorini). Per inviare messaggi durante le due ore di diretta: scrivete sms e whatsapp al 334/92.29.505. Per qualsiasi segnalazione scrivete una mail a crimini.cusatotv@gmail.com.

