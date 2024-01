Marino, Ambrogiani(Pd): “Bene incontro al San Giuseppe. Regione ora valorizzi ospedale”

“La Regione Lazio e il governatore Rocca non possono più tentennare e devono valorizzare definitivamente l’ospedale di Marino, evitando di gettare cosi alle ortiche il virtuoso e prezioso percorso di rilancio intrapreso dalla precedente giunta regionale, targata Nicola Zingaretti. In questo contesto, non possiamo non esprimere soddisfazione per l’incontro svoltosi ieri all’interno del San Giuseppe, a cui hanno preso parte, oltre al sottoscritto, l’amministrazione comunale, le forze politiche di minoranza, il consigliere comunale Venanzoni, e il neo direttore La Regina che ringraziamo per la disponibilità dimostrata e per l’impegno preso di voler potenziare il nostro prestigioso nosocomio. Presenti alla iniziativa anche e soprattutto i medici e gli infermieri del San Giuseppe, che non finiremo mai di ringraziare per la loro professionalità e la loro competenza al servizio della comunità. In tal senso, il nostro partito chiede con forza alla azienda sanitaria e alla Regione Lazio di avviare innanzitutto l’assunzione di nuovo personale, e di adoperarsi in maniera risolutiva e concreta per l’arrivo della risonanza magnetica, oggi messa nel cassetto dall’immobilismo e dal disinteresse del presidente Rocca e della maggioranza regionale di centrodestra. Dunque, ci auguriamo davvero che l’incontro di ieri al San Giuseppe possa rappresentare una reale inversione di rotta da parte della attuale amministrazione regionale e noi del Pd Marino vigileremo per questo. Al contempo, reputiamo assolutamente condivisibile la proposta del consigliere Venanzoni di creare una Commissione Sanità, composta da consiglieri comunali di minoranza e di maggioranza, atta a monitorare i passi evolutivi del potenziamento dell’offerta sanitaria dell’ospedale San Giuseppe di Marino. Sul rilancio del nostro nosocomio il Pd non molla e non mollerà un centimetro”.

Così, in una nota, il segretario del Pd Marino, Sergio Ambrogiani.

Navigazione articoli