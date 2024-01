Il successo musicale dei Police

Il 5 gennaio 1984 il noto gruppo musicale dei Police annunciava l’ultimo concerto in chiusura del tour in Australia, per sancire l’inizio di una nuova era in cui i componenti del gruppo si sarebbero, di lì a poco, dedicati a progetti solisti.

Nella storia della musica I Police sono stati un punto di riferimento musicale importante per tante generazioni che si riconoscevano nella loro musicalità, caratterizzata da un ritmo punk rock inglese: nato a Londra nel 1976 con Sting, Andy Summers e Stewart Copeland, il gruppo è stato protagonista della scena musicale per tanti anni, raggiungendo alte vette nelle classifiche internazionali e tanti successi e riconoscimenti. Il primo singolo Fall Out/Nothing Achieving, risalente al 1977 con etichetta Illegal Records, aveva contribuito a sancire la nascita di una tendenza musicale destinata ad accrescere gli ascoltatori nel corso degli anni.

Il successo della band è stato tale da riuscire ad elargire il proprio bagaglio artistico nel primo tour mondiale che, nel 1980, includeva esibizioni anche in India e in Egitto: si trattava di un vero e proprio boom di esplosioni musicali che non conosceva confini, capace di generare un flusso di emozioni all’unisono in tutte le parti del mondo.

Si ricordi anche il loro terzo album, Zenyatta Mondatta del 1980, che si posizionò subito in cima alle classifiche grazie ai singoli Don’t Stand So Close to Me e De Do Do Do, De Da Da Da, passati alla storia accanto alle intramontabili note di Every Breath You Take, Roxanne e Message in a Bottle.

