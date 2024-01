Ambrogiani(Pd): “Nel 2024 da governo e Regione Lazio serve di più per cittadini”

“L’anno appena trascorso non sarà certamente ricordato tra i più illuminanti per il centrodestra che guida il paese e la Regione Lazio. Anzi, passerà alla storia per essere stato un 2023 fallimentare, senza sussulti istituzionali e per la mancanza impietosa di politiche a favore delle famiglie e del mondo produttivo. Ci lasciamo alle spalle, infatti, un anno di crisi economica e sociale, non contrastata come si sarebbe dovuto e potuto: un anno in cui la premier Giorgia Meloni e il governatore Francesco Rocca non hanno messo in campo alcun provvedimento di rilievo per alleggerire le cittadini e imprese: viene in mente la pressione fiscale sempre più incisiva e il rischio caro-prezzi dietro l’angolo. E poi, infrastrutture zero, sanità in affanno, vacue politiche assistenziali, tanta retorica e tanta demagogia: questo, in soldoni, il 2023 della maggioranza parlamentare e regionale, che non ha assolutamente inciso sul benessere di milioni di italiani. Da qui, bisogna ripartire, a tutela dei nostri cittadini. Noi del Partito Democratico ci siamo, e continueremo a lavorare con impegno per sensibilizzare governo nazionale e regione Lazio sui temi cari al cittadino ma totalmente dimenticati dal lacunoso centrodestra”.

Così, in una nota, il segretario del Pd Marino, Sergio Ambrogiani.