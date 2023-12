COMUNICATO STAMPA

ASSO TUTELA E OASI PARK INSIEME, ALL’OSPEDALE SAN CAMILLO DI ROMA

Sabato 23 dicembre 2023, il Presidente dell’Associazione Asso Tutela, Michel Emi Maritato, insieme

al presidente dell’Oasi Park, Danilo Melandri, si recheranno presso l’Ospedale romano “San

Camillo”, per portare la propria vicinanza a tutti i piccoli pazienti -e alle famiglie-, ricoverati

all’interno del padiglione pediatrico, in vista dell’Avvento del Santo Natale.

La dichiarazione del Presidente di Asso Tutela, Michel Emi Maritato, ha sottolineato l’importanza di

non abbandonare mai, soprattutto con l’arrivo delle festività natalizie, i pazienti ricoverati in

ospedale, affermando quanto segue: “Il ricovero, di per sé è già un momento complesso per le

persone adulte, per i bambini ancor di più, proprio per questa ragione, si è sentita la necessità di

creare, un momento di spensieratezza per i piccoli ricoverati nell’Ospedale San Camillo di Roma,

portando in maniera serena, attraverso la presenza di volontari, un momento di spensieratezza, per

cercare di esorcizzare paure ed ansie, almeno per qualche minuto”. Anche Danilo Melandri,

dell’Oasi Park ha condiviso le parole di Maritato aggiungendo: “L’impegno costante e doveroso, di

ognuno di noi, deve essere promosso in onore di tutti i bambini ricoverati, perché strappare un

sorriso, in un momento tanto delicato come quello di un ricovero, possa donare la forza ai malati e

alle persone a loro vicine.

Presente il 23 dicembre, per portare il proprio sostegno al reparto pediatrico del San Camillo,

inoltre, la giornalista Priscilla Rucco -Responsabile della cronaca nera per “Ventonuovo.eu”-.

Anche la presenza -di uno dei numerosi avvocati di Asso Tutela- Daniele Bocciolini, ha delineato la

solennità del gesto di beneficenza, dichiarando: “La consegna dei panettoni, alle famiglie che,

giorno e notte sono vicine ai propri figli, rappresenta per tutti Noi di Asso Tutela, una piccola

dimostrazione di vicinanza e speranza, che garantiamo sempre, ed in ogni occasione, alle fasce più

deboli della società”