PRESENTAZIONE DELLE CORSE DI GIOVEDI’ 21 DICEMBRE, inizio ore 14.00

Comunicato Stampa

Tre e quattro anni protagonisti delle sfide clou di giovedì 21 dicembre

L’appuntamento che precede l’intenso weekend natalizio dell’ippodromo bolognese offrirà numerosi spunti tecnici in tutte le sette corse in programma, sfide che ricorderanno performer in attività a cavallo tra gli anni ’70 e ’80.

Alle 14.00 andrà in scena il prologo di giovedì 21 dicembre, con dieci puledri di due anni a caccia della prima vittoria in carriera e obiettivo che pare raggiungibile per lo stimato Falco Trio, in versione Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, per la debuttante Florentia Vik, portacolori di Marco Folli affidata ad Andrea Farolfi e per la proposta del duo Ehlert/Vecchione Firestar Bfc. Alla seconda corsa scenderanno in pista i gentlemen alle redini di soggetti di tre anni per un miglio nel quale spiccano le chance di Ele Lamborghini, con Filippo Monti in sulky, di Elettrica Av, affidata a Pier Giovanni Michelotto e di Erba Holz, in gara con l’ormai vincitore del titolo di categoria 2023 Matteo Zaccherini. Due anni protagonisti anche alla terza corsa con First Lady Vl, Freccia Spritz e Felice Jet a contendersi il ruolo di favoriti, senza però trascurare le doti di Flashdance Trio e la qualità di Fiandra Cr. Gran “folla” in pista alla quarta corsa, miglio con tredici soggetti di 5 e 6 anni al via e con il possibile percorso di testa della veloce Cantera, che però troverà sulla sua strada validi avversari come Castore Lux, Carat Of West e la slovena Olja. La quinta corsa, sfida dalla maggior dotazione del pomeriggio, vedrà protagonisti undici soggetti di tre anni alle prese con la distanza del doppio chilometro e la partenza ai nastri nella quale i più seguiti saranno Eld Spritz, Escamotage Bigi, Elton ed Endrigo in guide: Andrea Farolfi, Roberto Vecchione, Giuseppe De Filippis e Giuseppe Pistone. Grande qualità in pista anche alla sesta corsa con Diva Starlight e Ferdinando Pisacane prime scelte su Daphne Jpc, reduce da una recente vittoria in coppia con il suo partner Luca Lovera e sulla proposta targata Casillo/Di Nardo Demon Dell’Est. Chance rilevanti anche per Denise Dorialmail. La giornata si chiuderà con un intricato handicap sul doppio chilometro che vedrà numerosi candidati alla vittoria come gli avvantaggiati Vaclav Lux, Valdest e Beatrice Grad, mentre dal secondo nastro si distinguono i nomi di Kaptah, Corallo Pisano e di Bessie Di Poggio.

*********************************************************************************

Durante tutte le giornate di corse è possibile pranzare al ristorante self-service delle scuderie, per informazioni: 346-8597999

Ingresso e parcheggio gratuiti.

*********************************************************************************

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Domenica 24 dicembre – FINALE TROFEO CROCE ROSSA ITALIANA – inizio corse ore 14.00

Martedì 26 dicembre – corse ed evento – NATALE CON I CAVALLI 3RD EDITION” – con degustazione di caldarroste preparate dai Castanicoltori dell’Appennino Bolognese e per i più piccoli: animazioni, laboratorio artistico “Crea la tua Calza della Befana” e tour nelle scuderie a bordo dell’Hippotram. Inizio corse ed evento ore 14.30.