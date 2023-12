Ippodromo Arcoveggio Bologna: resoconto delle corse di sabato 16 dicembre

Otello Zorzetto e Zico vincono l’edizione 2023 del Trofeo Gentlemen 4 Life

Sabato di finali per l’ippica italiana: a Trieste è andata in scena la Finale Nazionale del Palio dei Proprietari, mentre a Bologna gli amatori del trotto sono stati protagonisti dell’evento conclusivo del Trofeo Gentlemen 4 Life, kermesse che coniuga passione, sport e solidarietà e che ha visto emergere il veneto Otello Zorzetto alle redini dell’atteso Zico, risalito con “prepotente” superiorità dalle retrovie per poi superare, nel finale, Boys Going In, carta del bolognese Vittorio Miniero e Avica Chuck Sm, scelta del piemontese Jacopo Iommi.

Il vincitore è stato premiato dal presidente del Gentlemen Club Emilia-Romagna Michele Canali e da Patrizia Ventura, membro del direttivo dell’Associazione Piccoli Grandi Cuori alla quale verranno destinati i fondi raccolti dal trofeo a favore del progetto “Il Polo dei Cuori”.



In breve la cronistoria di un pomeriggio divertente aperto dalla prima manche del Trofeo Gentlemen 4 Life e dalla vittoria da quota siderale per Cefalo Jet e Fulvio Gallo, con il 5 anni allenato da Roberto Faticoni a segno in 1.16.1 sulla favorita Chimeragal guidata da Otello Zorzetto, mentre Butterfly Horse, Blubell Col e Catone Rishow, rispettivamente guidati da Stefano Baldi, Francesca Consoli e Andrea Venezia, hanno completato la lista dei primi finalisti. Nel prosieguo, tutto come previsto per Vittorio Miniero ed il suo Taiga Woodland, leader incontrastati e vincitori in scioltezza alla media di 1.14.8 su Victor Leo e la carneade Zea, piazzamenti forieri di promozione in finale dei relativi interpreti anche per Vamos Op e Venanzo Jet, con Stefano Lago, Antonio Vitiello, Jacopo Iommi e Mirko Marini a raggiungere i cinque “colleghi” in finale. Alla terza corsa sono scesi in pista i professionisti, impegnati in una sfida riservata ai due anni, che ha visto il successo dei marchigiani Finlandia Fbs e Roberto Ruvolo, vincitori in 1.18.3 sui trascurati Fort Washakie e Futura, mentre alla quarta il testimone è passato ai tre anni con Emilia e Vp Dell’Annunziata attesi vincitori in 1.17.0 nei confronti di Explosive Girl Lf ed Elomar. Spettacolo e media cronometrica di tutto rispetto alla quinta corsa, miglio per validi cadetti che Andrea Farolfi e Dolce Nera Zs hanno conquistato dopo tattica d’avanguardia in 1.13.6 sulla positiva Diva Delle Badiee su Dyor Du Kras. La sfida conclusiva ha visto sempre la leva 2019 in vetrina e bel primo piano per Decollo Se/Giuseppe Pistone preminenti in 1.16.8 nei confronti di Dursamore Sm, che ha condotto la gara sino a pochi metri dal palo e su Danubio Tav, scattato tardivamente nelle fasi finali.



Durante il pomeriggio di corse si è svolto anche il laboratorio creativo “La lettera di Babbo Natale” con i bambini che hanno potuto scattare selfie direttamente dalla Casetta di Babbo Natale, allestita nella sala polivalente dell’ippodromo, in occasione del secondo appuntamento di “Natale con i Cavalli – 3rd Edition”.

PROSSIMO APPUNTAMENTO: Giovedì 21 dicembre, inizio corse ore 14.00.