Lo sviluppo motorio: perchè è così importante e quando iniziare

Lo sviluppo motorio dei bambini è estremamente importante perché influisce sulla loro capacità di muoversi, coordinare i movimenti e interagire con l’ambiente circostante. Ecco perché è così cruciale per il loro sviluppo globale. Durante i primi anni di vita, i bambini acquisiscono le competenze motorie fondamentali attraverso l’esplorazione del proprio corpo e l’interazione con oggetti e persone.



Uno sviluppo motorio sano consente ai bambini di svolgere attività quotidiane come camminare, correre, saltare, afferrare oggetti e manipolarli con precisione. Inoltre, le abilità motorie influenzano anche lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo dei bambini. Attraverso il movimento, i bambini imparano a comprendere il concetto di spazio, tempo e causa-effetto. Tramite il gioco e l’interazione con gli altri, imparano a collaborare, condividere, prendere turni e rispettare le regole.

Promuovere uno sviluppo motorio sano nei bambini è fondamentale per garantire una base solida per il loro sviluppo complessivo e il loro benessere.



Nei primi anni di vita, i bambini acquisiscono una serie di competenze motorie fondamentali che li aiutano a svilupparsi fisicamente e cognitivamente.



Di seguito alcune delle competenze motorie che i bambini sviluppano durante questa fase:



1. Competenze motorie grossolane:

Queste competenze coinvolgono i grandi gruppi muscolari e permettono ai bambini di muoversi e interagire con il loro ambiente. Alcune delle competenze motorie grossolane acquisite nei primi anni di vita includono:

-Sollevare la testa e mantenere il controllo del collo (intorno ai 2 mesi)

-Rotolare sulla pancia o sulla schiena (intorno ai 4-6 mesi)

-Sedersi senza supporto (intorno ai 6-8 mesi)

-Gattonare o strisciare (intorno ai 8-10 mesi)

-Tirarsi su in piedi e camminare con supporto (intorno all’anno)

-Camminare da soli (intorno ai 12-15 mesi)

2. Competenze motorie fini:

Queste competenze coinvolgono i piccoli muscoli delle mani e delle dita e permettono ai bambini di manipolare oggetti e compiere azioni precise. Alcune delle competenze motorie fini acquisite nei primi anni di vita includono:

-Afferrare gli oggetti con la mano intera (intorno ai 3-4 mesi)

-Portare gli oggetti alla bocca (intorno ai 6-9 mesi)

Afferrare gli oggetti tra il pollice e l’indice (intorno ai 9-12 mesi)

-Manipolare piccoli oggetti come matite o cucchiai (intorno all’anno)

-Stringere, infilare o impilare oggetti (intorno ai 2-3 anni)

3. Competenze di coordinazione occhio-mano: Queste competenze coinvolgono la capacità di coordinare i movimenti delle mani e degli occhi per compiere azioni mirate. Alcune delle competenze di coordinazione occhio-mano acquisite nei primi anni di vita includono:

-Seguire un oggetto con gli occhi (intorno ai 2-3 mesi)

-Afferrare e manipolare gli oggetti (intorno ai 6-9 mesi)

-Infilare oggetti in fori o slot (intorno all’anno)

-Disegnare linee o cerchi (intorno ai 2-3 anni).



Queste competenze motorie si sviluppano gradualmente nel corso dei primi anni di vita e sono importanti per consentire ai bambini di esplorare il loro ambiente, interagire con gli altri e acquisire nuove conoscenze e abilità.

Sono Sara Ingordigia, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva e Manager Sanitario. Iscritta all’ordine TSRM-PSTRP dei Professioni Sanitari. Nel 2012 ho superato i test preselettivi per l’accesso al corso di laurea triennale in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva presso la Seconda Università degli studi di Napoli. Dopo aver conseguito la laurea a pieni voti, ho effettuato i test d’ingresso per l’accesso al corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni sanitarie. Da circa dieci anni lavoro nel settore riabilitativo con i miei piccoli. Mi definisco come un’abile sarta che osserva e cuce il programma di miglioramento che necessita ogni bambino.