IPPODROMO ARCOVEGGIO BOLOGNA

PRESENTAZIONE DELLE CORSE DI SABATO 16 DICEMBRE

Sabato nel segno della solidarietà all’ippodromo di Bologna con gli amatori del trotto che saranno protagonisti della Finale del “Trofeo Gentlemen 4 Life 2023″, kermesse che non prevede l’utilizzo della frusta in corsa e che vede la partecipazione del Gentlemen Club dell’Emilia Romagna unitamente ad HippoGroup Cesenate SpA a scopo solidale. Quest’anno la raccolta fondi è destinata a sostenere il “Polo dei Cuori”, progetto che fa capo all’Associazione Piccoli Grandi Cuori Odv.

La giornata vedrà la disputa di due batterie, collocate ad inizio convegno, dalle quali sortiranno i nomi dei dieci gentlemen che avranno accesso alla finale (accedono alla finale i primi cinque arrivati di ciascuna batteria). La prima manche, in programma alle 14.25, vedrà Filippo Monti e Brigante Risaia in evidenza su Chimeragal, affidata al veneto Otello Zorzetto, mentre tra i concorrenti in partenza dalla seconda fila spiccano le chance di Butterfly Horse e di Baltimora Trio, promozione nel mirino anche per Francesca Consoli grazie al lesto Blubell Col. Nell’immediato prosieguo andrà in scena il secondo round del Trofeo, con in pista nove soggetti di sette anni e oltre e riflettori puntati sullo scandinavo Taiga Woodland, che con Vittorio Miniero in sulky, dovrà graduare lungo il percorso per rintuzzare il prevedibile forcing di Vamos Op/Jacopo Iommi e di Venanzo Jet, ex prima serie al rientro dopo una lunga sosta, improvvisato da Mirko Marini. Al termine delle due prove, sulla base dei risultati delle due batterie, i gentlemen qualificati sceglieranno il cavallo con cui affrontare l’evento conclusivo. Tra i dieci soggetti al via nella finale, in programma alla sesta corsa, i cavalli più attesi saranno Zico, Boys Going In, Atos Dei Veltri e Zambana.

Esaurita la parentesi dedicata ai gentlemen, alla terza corsa scenderanno in pista i professionisti per una sfida “in rosa” sul miglio, riservata alle due anni, con l’atteso match tra First Lady Pls e Fairytale Home in guide: Andrea Farolfi vs Roberto Vecchione, mentre Fashion Black e Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata aspireranno al podio. Alla quarta i favoriti Emilia e Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata troveranno sulla loro strada avversari agguerriti come Explosive Girl Lf/Roberto Vecchione ed Excellent Ban/Aniello Vitagliano. Cadetti in pista alla quinta corsa ed eccellenti chance per Diochebel, pedina del duo Ehlert/Vecchione e atteso alla replica del recente successo bolognese contro agguerriti coetanei come Diva Delle Badie e Demidoff Cla, unica proposta di giornata per il talentuoso trainer toscano Manuele Matteini. In chiusura di giornata, alla settima corsa, torneranno in scena i quattro anni con Diletta Trio, Darko Gual e Dursamore Sm a dividersi i favori del pronostico.

EVENTI COLLATERALI ALLE CORSE

Durante lo spettacolo delle corse al trotto, a partire dalle 14.30 per i bambini è in programma il laboratorio ludico-didattico “La Lettera di Babbo Natale” e sarà possibile scattare “selfie” direttamente dalla Casetta di Babbo Natale (allestita nella sala polivalente riscaldata dell’ippodromo). Durante il pomeriggio sarà inoltre possibile visitare le scuderie e ammirare da vicino i magnifici cavalli che scenderanno in pista a bordo dell’Hippotram.

Possibilità di pranzare al ristorante self-service delle scuderie, per informazioni: 346-8597999

L’ingresso all’ippodromo e le animazioni sono gratuite.