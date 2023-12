“FaseXmas show”; lo spettacolo per le feste

Il teatro, sotto Natale crea un’atmosfera magica ed è proprio per questa ragione che Emiliano Reggente, diplomato al centro sperimentale di Cinematografia e Attilio Fontana -attore e cantante-, andranno in scena il 22 dicembre, con lo spettacolo teatrale “FaseXmas show”, mettendo a disposizione del pubblico, il proprio incredibile bagaglio culturale.

Emiliano, come vi siete conosciuti tu ed Attilio?

“Io e Attilio, ci siamo conosciuti nel 2004, durante uno spettacolo al Teatro dell’Opera -il musical si chiamava “Viaggio verso il sole” ed interpretavamo due alieni giunti sulla terra; Attilio era un super figo ed io, la spalla destra goffa. Lui, si innamorava di una terrestre ed io facevo solo macelli. Da quell’esperienza che fu molto divertente, scattò una scintilla di umanità e di un’amicizia, oltre che la passione per il teatro. Abbiamo iniziato così a lavorare insieme. Attilio, avendo un passato da cantante -nato con il gruppo pop dei “Ragazzi italiani”- e successivamente da cantautore -2004- , io invece ho una formazione legata alla commedia dell’arte e al teatro gestuale (mimo compreso) e al clown teatrale che, nella maggior parte del mondo, non ha bisogno di essere raccontato, qui in Italia, la figura del clown, viene identificata con quella del circo. In realtà riproduce la nascita di 2 clown di riferimento: il Royal, che rappresenta l’autorità -alto slanciato ed elegante, vestito di bianco e con il sopracciglio alzato più marcato- e l’Augusto, che rappresenta la goffaggine ed ha un grande entusiasmo, soprattutto nell’incontrare il pubblico-”.

Attilio, vuoi raccontarci l’evoluzione della vostra amicizia e del sodalizio teatrale?

“Nella fase iniziale, io ed Emiliano, siamo partiti a presentare nei locali, quanto elaboravamo, per vedere cosa piacesse maggiormente al pubblico; giocavamo sull’improvvisazione e sulla commedia dell’arte con cui ci siamo rapportati da sempre. Nella parte successiva dell’evoluzione, abbiamo dato vita, a diversi spettacoli scritti interamente da noi, che ci hanno portato in tutta Italia, compatibilmente con i nostri impegni professionali, nei momenti di pausa -quando coincidevano-, andavamo in scena al teatro, con spettacoli creati interamente da noi e ormai, sono quasi 15 anni che andiamo avanti così”.

Di che cosa parlerà lo spettacolo?

“Il 22 dicembre andremo in scena con “FaseXmas show”, uno spettacolo da 90 minuti, di grande divertimento che però rispetta la tradizione di cui parlavamo all’inizio, sulla nascita delle due figure chiave dei Clown: Royal e Augusto. Quando è stato scritto il copione, abbiamo fatto la summa del nostro incontro. Nello spettacolo, riproduciamo i conflitti dei clown -che poi sono molto simili a quelli dei bambini-, in una sorta di chiave ironica, ma rispettosa della storia e delle figure con il pretesto di voler segretamente primeggiare l’uno sull’altro, con duelli e lotte per marcare le nostre distinte peculiarità, ma spesso cadiamo nelle paludi, tirando fuori il nostro lato umano chiamato “fragilità”, o fallimento. Ed è proprio il fallimento dell’autore in scena (che sia voluto o meno), camuffato attraverso l’interpretazione teatrale, per quanto sia, fornisce al pubblico la possibilità di liberare ognuno di noi, dal modello di perfezione, che la società cerca di imporre. Per lo spettatore, vedere due attori che falliscono, regala un senso di leggerezza e una “vacanza dalla perfezione”, fornendo un senso di liberazione che è la base della comicità. Tra una sfida e l’altra, con momenti anche irriverenti, gli spettatori si troveranno immersi in diversi generi teatrali; tra musica, canzonette, musical, sketch comici e satira esistenziale, il cui unico obiettivo d’incontro è la “fioba” finale. Saremo accompagnati, inoltre, dalla chitarra di Franco Ventura e dal pianoforte di Roberto Rocchetti. Curiosi di scoprire di che cosa si tratta? Venite il 22 dicembre, al Teatro Villa Lazzaroni il 22 dicembre alle ore 21,00“.

