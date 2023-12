Ippodromo Arcoveggio Bologna: resoconto delle corse di giovedì 14 dicembre

I piemontesi Edoardo Loccisano e Decimomeridio GPD si impongono nel clou di giovedì 14 dicembre

Giovedì del trotto bolognese nel segno dello spettacolo, con sette corse in programma aperte dagli allievi e dal brillante primo piano degli ospiti Bluez e Santo Ollio, vincitori in 1.16.1, dopo percorso esterno davanti a Cenerentola e a Belene Cis, guidati da Mattia Spanò e Salvatore Piscuoglio. Alla seconda corsa un grintoso Eldorado Spritz, guidato con la consueta decisione da AndreA Farolfi, nelle ultime battute di gara ha battuto il leader della corsa Edelweiss Bass e “l’appostato” Eubuleo. Nel prosieguo doppio round per i due anni, in pista anche alla terza corsa, e vittoria del nuovo allievo del team Gocciadoro Furioso Bar, in versione Federico Esposito e autore di un valido percorso di testa concluso alla media di 1.16.8 su Frozen Op e Fast Losapio, mentre alla quarta, rilevante primo piano del qualitativo quanto trascurato Forrest As, indigeno di colori teutonici allenato da Paolo Romanelli e portato al successo da Ferdinando Pisacane, media di 1.17.8 e piazza d’onore per Fabergè Bi su Forever Fly. Tre anni in pista alla quinta manche, con Evening Star Ferm a segno per la gioia del rieletto presidente di Cheval Francais, Jean Pierre Barjon, proprietario della tre anni guidata da Roberto Vecchione che in 1.16.4 ha preceduto Electra Mark ed Eva Trio.

Alla sesta corsa, nella prova a maggior dotazione del pomeriggio, brillante coast to coast per i piemontesi Decimomeridio Gpd e Edoardo Loccisano, vincitori in 1.14.3 su Dolcenera e su Denise Dorialmail, autrice di un eccellente finish dalle retrovie. Chiusura di giornata nel segno della classe, con Apple Wise As, Africa Jet e Azteco Dei Greppi nelle prime tre posizioni con la vincitrice e la seconda arrivata che hanno registrato il medesimo tempo di 1.14.3.

Nel corso del pomeriggio l’ippodromo di Bologna ha ricordato l’Avvocato Laura Grassi Breccia Fratadocchi, Presidente del Trotting Club Riccardo Grassi e figura di spicco per l’ippica bolognese e per la città di Bologna, recentemente scomparsa.

PROSSIMO APPUNTAMENTO: Sabato 16 dicembre– FINALE TROFEO GENTLEMEN 4 LIFE e per i bambini è in programma il laboratorio creativo “La lettera di Babbo Natale”, con “selfie” nella Casetta di Babbo Natale. Durante il pomeriggio di corse sarà inoltre possibile visitare le scuderie a bordo dell’HippoTram. Inizio corse ed evento ore 14.30.