Richard Wayne Van Dyke compie novantotto anni

Novantotto anni fa nasceva Richard Wayne Van Dyke, noto per l’indimenticabile interpretazione nel film “Mary Poppins”.

Nato il 13 dicembre 1925 negli Stati Uniti, sin dai primi esordi si è distinto come attore, comico e showman, artista a tutto tondo, entrando nei cuori di milioni di generazioni con il personaggio dello spazzacamino Bert e del direttore della banca di Londra in “Mary Poppins”, capolavoro intramontabile, per il quale ha ottenuto nel 1965 un Golden Globe come migliore attore in un film commedia o musicale.

Il suo estro artistico indistinguibile emerge anche nelle numerose partecipazioni a serie tv, come Un detective in corsia, a giochi televisivi e talk show. Indimenticabile anche il suo primo show di cartoni animati con The CBS Cartoon Theater, diviso in ben tredici episodi di successo, ma il suo esordio resta legato al The Phil Silvers Show.

Protagonista anche del musical Bye Bye Birdie, per il quale ha vinto un Tony Award, ha rivestito anche il ruolo di Rob Petrie nella sitcom della CBS The Dick Van Dyke Show, dal 1961; tra le altre serie tv, si ricordino Le pazze storie di Dick Van Dyke, Un detective in corsia, Murder 101; film come La signora e i suoi mariti e Mary Poppins del 1964 – a cui seguì il sequel del ritorno di Mary Poppins – sono stati segnati da un vero e proprio processo di affezione da parte del grande pubblico per il doppio ruolo da lui interpretato in Mary Poppins, divertendo numerosi bambini con le sue esibizioni musicali e artistiche (basti pensare al personaggio dell’artista di strada e spazzacamino).

Ancora oggi, le sue interpretazioni e coreografie restano un segno indelebile nell’immaginario collettivo di numerosi spettatori affezionati a quel musical fantastico del 1964.

Navigazione articoli