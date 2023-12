MINISTERO DIFESA ED ENI CONSOLIDANO LA COLLABORAZIONE STRATEGICA PER LA SICUREZZA DEL PAESE

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno siglato oggi a Roma un Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Difesa ed Eni. L’accordo consolida la collaborazione strategica su security e valutazione dei rischi attraverso la condivisione di esperienze e informazioni, che possano integrare le reciproche competenze acquisite nelle diverse aree geopolitiche di comune interesse.

In quest’ambito sono inclusi gli scenari relativi alla protezione delle infrastrutture e i siti di importanza strategica per gli interessi nazionali, le attività congiunte di assistenza alle comunità locali, la promozione della cultura dell’innovazione, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e anche agli aspetti organizzativi, formativi e addestrativi.

“La firma di oggi segna un passaggio significativo e consolida la sinergia che c’è da sempre, e continuerà ad esserci, tra il Ministero della Difesa e l’Eni. Ho voluto fortemente questo accordo che ci impegnerà in progetti strategici per la sicurezza e l’innovazione. Questa partnership riflette l’impegno condiviso per la Difesa nazionale e il benessere delle comunità locali. Il nostro obiettivo è costruire un futuro sicuro e innovativo per l’Italia“. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto.

L’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi, commenta “L’accordo odierno rafforza la cooperazione già in essere e conferma l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato quale efficace strumento di gestione dei rischi a tutela delle attività strategiche e iniziative economiche e industriali nazionali. Come Eni lavoriamo per la sicurezza energetica italiana, abbiamo importanti obiettivi comuni e per questo dobbiamo fare squadra e lavorare insieme per il Paese”.

MINISTRY OF DEFENCE AND ENI STRENGTHEN STRATEGIC COLLABORATION FOR ITALY’S SECURITY

Rome, 4 December 2023, Minister of Defence, Guido Crosetto, and Eni CEO, Claudio Descalzi, signed a Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence and Eni today in Rome. The agreement strengthens strategic collaboration on security and risk assessment thanks to the share of expertise and information that can complement the two parties’ mutual knowledge gained in the various geopolitical areas of common interest.

The MoU refers to scenarios related to the protection of infrastructure and areas of strategic importance to national interest, joint activities to support local communities and the promotion of innovation with emphasis on new technologies as well as organizational, educational and training aspects.

Minister of Defence Guido Crosetto commented: “Today’s signing marks a significant step and strengthens the synergy between the Ministry of Defence and Eni, which has always been in place and will be in the future. I strongly pursued this agreement that will engage us in strategic security and innovation projects. This partnership represents a shared commitment to national defense and the well-being of local communities. Our goal is to build a secure and innovative future for Italy.“

Eni CEO Claudio Descalzi commented: “Today’s agreement strengthens the cooperation already in place and confirms the importance of public-private partnerships as an effective risk management tool to protect strategic activities and national economic and industrial initiatives. As Eni, we work for Italy’s energy security, and, alongside the Ministry of Defence, we have significant mutual goals. Thus, we must work together and jointly for the country”.

