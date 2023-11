LADY DAY: La Lilium Produzioni contro la violenza di genere

Lady Day nasce dall’esigenza di non far spegnere i riflettori sul tema della violenza di genere. Un progetto che si sviluppa in diverse fasi e iniziative, grazie soprattutto ad una serie di partnership con diverse realtà culturali e con molti centri antiviolenza diffusi su tutto il territorio nazionale: incontri aperti al pubblico, piccoli e grandi concerti, manifestazioni letterarie, mostre d’arte e fotografiche, pubblicazioni discografiche, tesseramenti e merchandising. Parte dei proventi ricavati da tutte queste iniziative vengono destinati alla costituzione di Borse Lavoro per donne che hanno subito violenza e che cercano di ricostruirsi una vita sicura e autonoma.

«Lo scopo del progetto Lady Day è quello di mostrare modelli femminili positivi e comunicare alle vittime che la violenza non è un destino, rafforzando la speranza di un cambiamento profondo, ma anche quella di sensibilizzare continuamente la popolazione rispetto a un problema che sembra non diminuire». Enzo Onorato, fondatore Lilium Produzioni e ideatore di Lady Day

Le prossime iniziative del progetto Lady Day prevedono:

– Lady Day Live Club;

– Lady Day Records: pubblicazione secondo vinile per la collana Le Crisalidi;

– Lancio Crowdfunding e consegna seconda Borsa Lavoro.

LADY DAY Live CLUB

Un tour di tre/quattro concerti mensili realizzati in piccoli Club sparsi sul territorio nazionale che si distinguono per la loro direzione artistica ricercata e originale. Ogni serata sarà dedicata a un’artista o una band della scena musicale attuale. In calendario sabato 23 dicembre presso il Kashmir Bistrot di Verona e da gennaio 2024 anche presso il Circolo Culturale Area di Carugate (MI). In arrivo nuove possibili tappe a Torino, Milano, Cagliari e altre città.

LADY DAY RECORDS – COLLANA LE CRISALIDI

Lady Day Records è la neonata etichetta discografica del marchio Lilium Produzioni. Inizia le sue pubblicazioni con collana Le Crisalidi, una serie di vinili (45 Giri a 7’ pollici in tiratura limitata, numerati a mano, a colori e contenenti un pezzo di due artiste, una per lato, con la copertina in Gatefold), vuole dare voce a tutte quelle artiste che hanno voglia di contribuire a diffondere la cultura dell’inclusione attraverso il progetto Lady Day. Il primo volume della collana ha ospitato le artiste Veronica Marchi e Niconote, fin dall’inizio grandi sostenitrici del progetto Lady Day. Il secondo volume, in uscita a dicembre, ospiterà la cantautrice romana Ilenia Volpe (già collaboratrice di Moltheni, Il Teatro degli Orrori, Giorgio Canali….) e la torinese Colli, alla suo debutto discografico. Le pubblicazioni non sono disponibili in digitale, ma solo su supporto fisico acquistabili durante gli eventi Lady Day e sul sito liliumproduzioni.com.

CROWDFUNDING E NUOVE BORSE LAVORO

Partirà a dicembre una campagna di crowdfunding che servirà per formare una “cassa comune” per sostenere, in parte il progetto Lady Day, e in parte creare nuove e più numerose Borse Lavoro, ovvero un aiuto concreto per costruire, assieme, una nuova vita più serena e indipendente. Parte dei proventi di tutte le iniziative Lady Day infatti vanno a costituire le Borse Lavoro, attraverso le quali si contribuisce alla creazione di percorsi personalizzati e remunerati di reinserimento lavorativo per le vittime di violenza. La prima Borsa Lavoro è stata assegnata a B., che ha scoperto grazie un tirocinio la sua passione per la pasticceria e le ha consentito, per la prima volta, di realizzare un suo sogno e confrontarsi con le sue sole capacità e la sua forza di diventare autonoma. La seconda Borsa Lavoro, in fase di assegnazione in collaborazione con l’Associazione Alba Chiara e la Fondazione Famiglia Materna di Rovereto, servirà ad aiutare un’altra donna nella sua rinascita.

