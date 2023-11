Il successo delle università telematiche: 1 laureato su 10 proviene da un ateneo digitale

Grazie anche alle le università online è in crescita il numero degli studenti che decide di laurearsi, e il 10% di questi, oggi, lo fa per via telematica. In aumento anche gli studenti “over” e quelli che lasciano gli atenei tradizionali per quelli telematici.

Più voglia di laurearsi con le università online

Nel nostro Paese i laureati sono in aumento anche per merito delle università online, cioè grazie a quegli atenei che forniscono la propria offerta formativa a distanza. Nell’ultimo decennio, infatti, gli immatricolati sono arrivati a quasi due milioni: una cifra importante, soprattutto se si pensa che una decade fa, ci si fermava a poco più di 1.700.000 iscritti. E se in precedenza, nel medesimo periodo, gli iscritti in una delle 11 università online italiane erano circa 40 mila, adesso sono oltre 220 mila. Il motivo di questo evidente aumento risiede nel fatto che, a oggi, le università telematiche risultano più attraenti di quelle tradizionali per diversi motivi, primo fra tutti quello di poter studiare e sostenere gli esami da casa propria.

Questo ha portato a un’altra conseguenza: attualmente, 1 laureato su 10 riesce a conseguire il diploma di laurea in una università “digitale”. In termini statistici, sui 350 mila laureati, oltre 34mila di questi provengono dalle telematiche: cioè il 9,9% della popolazione complessiva dei laureati. Un successo enorme, se si pensa che fino a dieci anni fa c’erano soltanto 5mila laureati online, su un totale di quasi 300mila: un dato, quindi, che negli anni si è sestuplicato. Nel corso del tempo, inoltre, è anche cambiato il profilo anagrafico degli studenti delle università online perché, pur mantenendosi alto il numero di studenti non più giovanissimi o lavoratori, sta salendo anche la percentuale dei ventenni.

Questo è un fattore che dovrebbe far riflettere sulla qualità e sul valore che gli atenei online hanno acquisito nel corso del tempo e che li sta rendendo sempre più attenti ai bisogni degli studenti. Una recente indagine condotta dall’ANVUR si è prefissata proprio il compito di analizzare la qualità delle università italiane, sia tradizionali che telematiche, e dal report è emerso sorprendentemente che alcuni atenei telematici hanno superato in classifica altri atenei fisici.

In dieci anni, inoltre, i corsi online sono raddoppiati: da 70 a 149, una crescita del 113%. Non a caso, infatti, oggi è possibile studiare a distanza la quasi totalità delle materie, a esclusione di alcuni specifici corsi come Medicina, per esempio, che per ovvie esigenze di tirocini formativi, richiede necessariamente la presenza.

