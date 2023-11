Il debutto di “Gigi” con Audrey a Hepburn a Broadway

Stage and Screen, Personalities, pic: 1950's, Actress Audrey Hepburn pictured with French star Maurice Chevalier, Audrey Hepburn, (1929-1993) born in Brussels, a truly international star from a cosmopolitan background, starred in many films, eg, "My Fair Lady" and "Breakfast at Tiffany's" (Photo by Popperfoto via Getty Images/Getty Images)

Il 24 novembre 1951 l’attrice – all’epoca poco nota – Audrey Hepburn debuttava come protagonista nell’opera teatrale “Gigi”, diretta a Broadway da Raymond Roulear e prodotta da Gilbert Miller.

Il fascino e l’eleganza intramontabile dell’attrice furono tali da garantirle il Theatre World Award per i debutti teatrali e poi, negli anni successivi, il provino per il celebre film “Vacanze Romane”.

Con un grandioso successo di pubblico e di critica, lo spettacolo teatrale fu rappresentato anche in Italia, grazie al supporto della Compagnia dei giovani il 14 aprile 1955 al Teatro Carignano di Torino, con la regia di Giorgio De Lullo e le interpretazioni di Anna Maria Guarnieri, Lola Braccini, Valerio Ruggeri e altri.

Nello spettacolo, che debuttò a Broadway nel 1951, la figura esile e sublime, incarnata da una Audrey Hepburn agli albori della sua carriera, si inserisce perfettamente nella cornice romantica parigina del del XIX secolo.

I temi portati in scena, quali la scoperta dell’amore, delle relazioni personali, del graduale inserimento di una giovane donna nella società, del rapporto con la famiglia, offrivano nuovi spunti di riflessione nello spettatore pronto ad accogliere nuovi stimoli interiori ed esteriori, provenienti dal coinvolgimento innescato dagli attori.

Tratta dall’omonimo romanzo della scrittrice francese Colette, l’evoluzione della mise en scene seguiva i fili conduttori di una storia che garantiva l’immedesimazione del giovane spettatore, con uno spirito fresco e intramontabile, consacrandosi tra i modelli di riferimento di uno spettacolo teatrale che, con leggerezza e semplicità, celebrava la condivisione di una stessa realtà – quella portata in scena – in cui audience e interpreti vivono, per un momento irripetibile, la magia teatrale. Martina Paparusso More Posts Navigazione articoli